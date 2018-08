Optimisme i olje-Norge: - Vi får fem veldig gode år

God fart i oljebransjen.

STAVANGER (Nettavisen): - Jeg tror verden vil trenge 100 millioner fat olje pr dag i hvert fall frem til 2030. Det er så mange andre land som har en voksende middelklasse. Det betyr at verden trenger norsk olje. Vi er så få her hjemme og så mange der ute, sier Ståle Kyllingstad, gründer og sjef for oljeleverandøren IKM, til Nettavisen.

Etter flere år med nedgang i oljebransjen, er det igjen optimisme i oljebyen Stavanger. Denne uken går oljemessen ONS i stabelen, og i den sammenheng ble det lagt frem flere gode nyheter for olje-Norge.

Utbygging

Blant annet la Equinor, tidligere Statoil, frem nye og forbedrede tall for gigantutbyggingen Johan Sverdrup, den største utbyggingen på norsk sokkel, som vil gi 150.000 årsverk i løpet av utbyggingen, som varer til 2023.

- Prosjektet vil gi enda større verdiskaping og større ringvirkninger enn tidligere anslått, sier Equinor-sjef Eldar Sætre da han mandag overrakk planen for utbygging og produksjon for fase 2 av gigantfeltet til oljeminister Terje Søviknes (Frp).

Mye jobb

Oljegründer Kyllingstad sier det er mye som tyder på at det vil gå bra fremover, i hvert fall de neste fem årene.

OLJEGRÜNDER: Ståle Kyllingstad, sjef i IKM -Gruppen

- De neste fem årene vil vi ha en med stabil god aktivitet i våre markeder. I Norge har vi 83 oljefelt i produksjon, som vil kreve mye drift og vedlikehold, og det vil først og fremst bli gjort av norske selskaper. Der er det veldig mye arbeid, og den vil vare lenge.

Det som vil variere mer er ifølge Kyllingstad utbyggingen av nye felt, som er avhengig av nye oljefunn. Men også der ser det lyst ut på kort sikt.

- Vi har fem gode år fremover oss med utbygging, så få vi se etter det, sier han.

Støtte fra IEA

Også Fatih Birol, sjef i Det internasjonale energibyrået (IEA), tror den norske oljesektoren har grunn til å se lyst på den nære fremtiden.

IEA-SJEF: Fatih Birol

- Jeg tror vi vil trenge norsk olje og gass fremover, så det er all grunn til å være optimist. Ser du på verden nå, så er det uro i land som Venezuela, Iran, Libya og Nigeria, som alle er store oljeprodusenter. Du trenger olje fra stabile land. Slik sett er Norge er veldig viktig, sier Birol til Nettavisen.'

Flere jobber

Det vil merkes på jobbmarkedet. Fram mot 2022 bli behov for opptil 28.000 nye ansettelser i oljenæringen, ifølge en rapport fra IRIS.

– Rapporten fra International Research Institute of Stavanger (IRIS) viser at det vil være et stort behov for nyansettelser i olje- og gassnæringen fremover. Dette er gode nyheter for dem som har valgt en realfaglig- eller teknologisk utdanning, sier administrerende direktør Karl Eirik Schjøtt-Pedersen i Norsk olje og gass.

Tror på karbonfangst

Kyllingstad ser imidlertid noen utfordringer fremover.

- Stemningen er nok ikke lite eurforisk som den var før oljeprisfallet. Vi har blitt flinkere til å løse oppgavene i oljenæringen med færre ansatte gjennom effektivisering. Dessuten blir dessverre nok noen av jobbene fremover midlertidige. Vi får ikke den lange ordrehorisonten som vi hadde tidligere, sier Kyllingstad.

Miljøutfordringene, og konkurransen fra sol- og vindenergi, er samtidig et stort tema, og en potensiell trussel, mot oljeoptimismen på ONS i år. Kyllingstad tror imidlertid det finnes en oppside for oljenæringen også der, nemlig innen CO2-fangst.

- Mange snakker om sol og vind og at kostnaden faller der. Brukte du også like mye penger i CO2-fangst, så ville vi også bli en ren industri. Det er et scenario som vi har undervurdert. Det ville gjort oljeindustrien ren, sier han.

