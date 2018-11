Oslo Børs avsluttet uka med ny smell

Det ble en svart fredag også på Oslo Børs. Hovedindeksen falt med 1,40 prosent til 837,14 poeng. Et nytt fall i oljeprisen får skylden.

Oljeprisen falt over 5 prosent fredag og sørget derfor for at hovedindeksen nok en gang måtte blø etter det som har vært en tøff uke i børslokalene i Bjørvika.

Indeksen lå i løpet av dagen enda lavere, men tok seg opp utover ettermiddagen. Mest omsatt var Equinor, som falt med 4 prosent. Deretter fulgte Subsea 7 og Aker BP, som falt med henholdsvis 4,9 og 5,1 prosent.

Blant de øvrige store selskapene var det kun Telenor som så vidt holdt seg på plussiden med 0,03 prosents oppgang. Norsk Hydro falt med 1,9 prosent, DNB med 1,2 og Marine Harvest med 0,1 prosent.

Blant de øvrige selskapene på hovedindeksen gikk Golden Ocean Group fram med 3,9 prosent og Targovax med 2,4 prosent. På bunnen finner vi Photocure med en nedgang på 7,9 prosent, og Funcom som gikk tilbake med 1,2 prosent.

Blant Europas største aksjeindekser var det kun DAX 30 i Frankfurt som gikk opp fredag, med forsiktige 0,1 prosent. CAC 40 i Paris gikk tilbake med 0,2 prosent, og FTSE 100 i London med 0,5 prosent.

Oljeprisen gikk altså kraftig ned fredag. Med et fall på hele 5,9 prosent fredag ble et fat nordsjøolje omsatt for 58,87 dollar. Et fat amerikansk lettolje gikk tilbake med 5,5 prosent til 50,94 dollar fatet.

