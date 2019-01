Oslo Børs: Nasdaqs bud er mye bedre

Adm. direktør Bente Landsnes ved Oslo Børs mener svenske Nasdaq ABs bud er mye bedre enn det andre budgivere har lagt inn.

OSLO BØRS (Nettavisen Økonomi): Det ble onsdag morgen kjent at Nasdaq legger inn et bud på selskapet Oslo Børs. Nasdaq AB er et svensk selskap og et datterselskap av den internasjonale børs- og teknologigiganten Nasdaq. Svenskene byr 152 kroner per aksje, og styret ved Oslo Børs har akseptert budet, som var 7 kroner høyere enn det Euronext var villig til å by.

De største aksjonærene DNB og KLP har akseptert budet fra Nasdaq. 35,1 prosent av aksjonærene har takket ja til budet, så Osl oBlrs kan nå bli svensk.

Adm. direktør Bente Landsnes i Oslo Børs sa på en pressekonferanse onsdag formiddag at styret i selskapet bestemte seg ved juletider for å åpne budprosessen. De startet ganske tidlig med å utarbeide alternativer og jobbet mye med Nasdaq og Euronesxt. For Landsnes og styret er det viktig å se på viljen til utvikling fremover.

- Norske selskaper er helt avhengig av å hente inn internasjonal kapital. Vi ser for oss at vi kanskje får enda sterkere sektorinndeling, og det er veldig enkelt for våre medlemmer å tilknytte seg Nasdaq. Vi får et enda sterkere børskompetansemiljø, og dette gjør at vi får en helt annen tyngde i det norske markedet enn det vi ville ha fått med en annen løsning. Nasdaqs tilbud er mye bedre enn de andres. Euronext er en stor og profesjonell aktør, men vi ser en risiko for at norske selskaper blir mye mindre synlig ved Euronexts tilbud sa Landsnes på pressekonferansen.

"Brexit" har ifølge Landsnes ikke påvirket avgjørelsen.

- Hva med budet på 152 kroner, er det en grei pris?

- Vi tror at kombinasjonen at Nasdac Nordic og Oslo Børs har en kjempefin fremtid ved å jobbe sammen. Vår utgangspunkt er at vi utvikler de nasjonale kapitalbasene og så utvikler de regionale løsningene, og at dette kan bli fin industriell løsning. Oslo Børs er sterk på sektorer som energi og sjømat. og vi tror vi kan utvikle kapitalmarkedet på beste mulig måte, sa Lauri Rosendahl, som er adm. direktør Nasdaq Nordic, i sin innledning.

Nasdaq opererer i dag på syv børser i Norden og Baltikum. Selskapet har siden 2016 hatt 290 nye børsnoteringer på børsene de er inne i.