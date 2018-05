Oslo Børs: Ny bestenotering etter solid vekst

Hovedindeksen satte ny rekord på 873,66 poeng, etter å ha steget hele 1,03 prosent mandag. Og oljeprisen fortsetter å klatre mot fordums storhet.

Nordsjøoljen rundet 75 dollar fatet mandag, og ble etter børsslutt omsatt for snaut 76 dollar fatet på spotmarkedet. Et fat amerikansk lettolje klatret på sin side over 70 dollarstreken.

Børsdagen ender som oftest i pluss når aksjekursen til de største selskapene på hovedindeksen stiger. Mandag var bare ett av de ti største i rødt ved stenging. Norsk Hydro (-1,5 prosent) sliter fortsatt med forurensingsanklager i Brasil. Generalforsamlingen i konsernet vedtok mandag å utbetale utbytte på 1,75 kroner per aksje.

Kjell Inge Røkkes Aker BP – det fjerde største selskapet på indeksen – ble dagens vinner, etter en kursstigning på 8,7 prosent. Aker BP la fram et resultat for første kvartal som godt hjulpet av en stigende oljepris overgikk markedets forventninger.

John Fredriksens Seadrill – hvis store gjeldsproblemer har desimert aksjekursen – endte på andreplass etter å ha lagt på seg 5,7 prosent.

Norwegian-aksjen steg med 4,5 prosent, og endte som nummer tre på vinnerlisten, etter at analytikere minnet om at oppkjøpsinteressen neppe har lagt seg for godt, selv om British Airways-eier IAG ikke klarte å bli enige med Norwegian-styret om verdsettingen. Disse første uenighetene er klassiske innledningsrunder i en oppkjøpsforhandling, mener Sparebank 1 Markets. Analytikerne konkluderer med at flyselskapet kommer til å bli solgt fordi aktørene i prosessen er «en villig selger og en villig kjøper», siterer Hegnar.no.

Norwegian-aksjen mistet høyde raskt før helga, da det ble kjent at styret hadde avvist to bud fra IAG.

Aker BP var mandagens mest omsatte selskap. etterfulgt av Statoil og Norsk Hydro.

Også i Europa endte de tonegivende børsene i pluss. DAX 30 i Frankfurt endte opp 1 prosent, mens FTSE 100 i London og CAC 40 i Paris la på seg henholdsvis 0,9 og 0,3 prosent.

(©NTB)

Mest sett siste uken