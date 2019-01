Oslo-byrådet vurderer forbud mot usunn matreklame

Helsebyråden i Oslo skal utrede om det bør innføres et forbud mot reklame for pizza, sukkertøy og annen usunn mat på buss, trikk, T-bane og i stasjonsområder.

Det mulige forbudet er inspirert av London, ifølge NRK. I den britiske hovedstaden blir det nemlig forbudt å reklamere for usunn mat og drikke på offentlig transport 1. februar.

– Vi vil heller ha reklame som påvirker oss i en sunnere retning, sier helsebyråd Tone Tellevik Dahl til kanalen. Hun skal nå altså utrede muligheten for et forbud.

Men skal vi tro forsker Annechen Bahr Bugge, ved SIFO/Oslo Met, er ikke reklame for usunn mat noe stort problem.

– Tvert om ser vi at det er veldig mye reklame for sunne matprodukter. Det skal være naturlig, friskt og rent. Vi ser også at folk er stadig mer opptatt av sunnhet og helse, sier hun.

Forskeren mener det er et større problem at folk opplever at det er vanskelig å finne sunn mat i kiosker og gatekjøkken.

(©NTB)