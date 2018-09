Oslo inngikk hemmelige avtaler med spekulanter - ga tips om hvordan de kunne tjene store penger

Boligskandalen ble utløst av intern krangel om budsjetter.

Onsdag kom granskingsrapporten som konkluderer med at Oslo kommune har betalt rundt 100 millioner kroner for mye for boliger som skulle leies ut til personer som ikke var i stand til å skaffe seg bolig i hovedstaden på egenhånd.

Deloitte: - Oslo har betalt 80-115 millioner kroner for mye for boliger

Da Nettavisen først omtalte saken i september 2017, var det en lang rekke leilighetskjøp som hadde noen fellestrekk: Først ble leilighetene kjøpt langt over takst, før de i løpet av få dager eller uker ble videresolgt til Oslo kommune til en betydelig høyere sum.

I flere av tilfellene er prisen kommunen betaler over en million kroner høyere enn det som var opprinnelig takst.

Holdt avtaler med mellommenn hemmelig

Nå inviterer Nettavisen våre lesere inn i deler av denne prosessen:

5. september skrev Boligbygg følgende i en e-post til Nettavisen da vi stilte spørsmål om disse leilighetssalgene:

«Du referer til taksten da Carl Thomas Andersson kjøpte, som i eksempelet du nevner med leilighet i Nico Hambros vei. Denne leiligheten var da i en slik stand at den ikke ville vært aktuell for oss, på grunn av oppussingsbehovet. Da vi senere fikk tilbud om å kjøpe denne var den pusset opp, og det er da markedsverdien på leiligheten etter oppussing som er relevant, og som vurderes.»

Selskapet sier ikke noe om at leiligheten ble kjøpt av Andersson først etter at han hadde fått forsikringer fra Boligbygg om at de ville kjøpe den av ham for en avtalt pris. Boligbygg skriver i stedet at prisstigningen representerer den verdistigningen leilighetene har hatt ved oppussing.

Da spør Nettavisen om hvorfor ikke Boligbygg besitter egen kompetanse på oppussing, hvis verdistigningen blir så stor i løpet av så kort tid.

«Boligbygg har denne kompetansen, men har samtidig ca. 11.000 boliger i vår portefølje, og har hatt en stor vekst de siste årene. Vi har en turnover i eiendomsmassen på ca. 13,5 %, det vil si ca. 1500 boligbytter hvert år, og en relativt stor slitasje på boligene. Mellom hver leietaker settes boligene i stand, og pusses opp dersom det er nødvendig. Vi prioriterer rask istandsetting av de leilighetene vi allerede eier, for å hindre tomgang. Vår strategi er derfor at nye kjøp skal ha en tilstand som gjør at de raskt kan leies ut, og heller ikke krever oppussing i nærmeste fremtid. Dette sikrer oss en effektiv drift med kort ledighet mellom kjøp og utleie.»

Intern misnøye førte til lovbrudd

I den svært omfattende granskingsrapporten fra Deloitte om Boligbyggs eiendomskjøp, blir prosessen som lå bak beskrevet på en ganske annen måte:

«Fagansvarlig for kjøp informerer [...] om at det var vanskelig å fremskaffe nok boliger som oppfylte kriteriene om spredning og samtidig hadde en teknisk stand som tilfredsstilte ønskene fra de tekniske seksjonene. I den grad kjøp av boliger som har vært annonsert på finn.no er gjennomført, har dette erfaringsmessig enkelte ganger medført misnøye hos drifts- og vedlikeholdsseksjonen da leilighetene har medført økte kostnadsposter på deres budsjetter.»

Internt i Boligbygg likte en ganske enkelt ikke at flere boliger førte til høyere utgifter på enkelte budsjettposter.

Løsningen var å bryte loven om offentlige anskaffelser ved å få spekulanter til å pusse opp boligene for kommunen før de ble videresolgt til kommunen med betydelig gevinst:

«På denne bakgrunn har et samlet kjøpsteam konkludert med at Boligbygg kunne fremskaffe eiendommer som var enkle å drifte og vedlikeholde ved å få andre til å sette i stand eiendommene før Boligbygg overtok disse», står det i rapporten.

Boligbygg tipset spekulanter om leiligheter de ville kjøpe

Etter at denne metoden ble etablert, ble det enkelt for spekulanter som kjente til avgjørelsen å tjene penger:

Rapporten beskriver hvordan spekulantene gikk inn på Finn.no og søkte etter leiligheter som kunne passe. I noen tilfeller fikk spekulantene tips fra Boligbygg om boliger som de burde kjøpe.

«Objekter som ble funnet i slike søk, informerer Selger A om at han presenterte videre til Boligbygg. Dersom objektet ikke var aktuelt for Boligbygg, valgte Selger A å ikke kjøpe dette, men fant heller et alternativ som deretter ble presentert for Boligbygg», står det i rapporten.

Kommunikasjonen mellom spekulantene og Boligbygg ble i stor grad gjort muntlig, og er ikke dokumentert.

«Det er også eksempler på at kjøpsteamet har tipset Selger A om aktuelle kjøpsobjekter, og hvor det har vært behov for oppgraderingsarbeider for at objektet skal kunne kjøpes av Boligbygg.»

For kjøperne var det en forutsetning om at enkelte ting skulle pusses opp - og det er dette arbeidet som er brudd på loven om offentlige anskaffelser som sier at denne typen ting skal ut på anbud.

Gevinst på 200.000 kroner

Ifølge rapporten var Boligbygg klar over at leilighetene de kjøpte ble videresolgt med en gevinst på rundt 200.000 kroner per stykk.

Det fremkommer også at det å pusse opp et bad blir gjort for 125-150.000 kroner. Ifølge rapporten er derimot jobben som er gjort ofte dårlig.

Blant annet ble det på en av leilighetene ikke totalrehabilitert bad, men bare lagt nye fliser oppå de gamle. Dokumentasjon på arbeidene var ikke Boligbygg opptatt av.

Minimal risiko for mellommenn

Granskingsrapportens konklusjon er at mellommennene som har handlet boliger for Boligbygg har har hatt tilgang på innsideinformasjon og handlet med svært lav risiko.

I praksis betyr dette at Boligbygg har fungert som en garanti for mellommennene for at de skal tjene sine 200.000 kroner for boligsalg.

I granskingsrapporten fremkommer det også at Boligbyggs kjøpsteam unngikk å kjøpe en annen leilighet som var aktuell, fordi de hadde uoffisiell avtale om å kjøpe en annen bolig 850.000 kroner dyrere enn det Andersson hadde betalt for den.

Mest sett siste uken