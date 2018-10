Oslo øker søppelgebyret med nesten 10 prosent

Søppelkonkursen i fjor går nå utover Oslos innbyggere.

Renovasjonsetaten i Oslo kommune varsler en kraftig økning i renovasjonsgebyret neste år, på hele 8,8 prosent.

Økningen kommer etter at det private avfallsselskapet Veireno gikk konkurs i fjor, og kommunen selv måtte ta over søppelhentingen.

- Målet vårt er jo selvfølgelig å holde det på et lavest mulig nivå, men det har vært krevende å overta innsamlingen selv, og å få det til å bli en så god tjeneste som vi ønsker, sier kommunikasjonsdirektør Kjersti Kristoffersen i Renovasjonsetaten i Oslo kommune til Nettavisen.

Renovasjonsgebyret økes med 104 kroner per innbygger i Oslo neste år, og privatpersoner med egen søppeldunk må dermed ut med 4608 kroner.

I gjennomsnitt betaler innbyggerne 1285 kroner i året i gebyr, ifølge Kristoffersen.

Opprinnelig var det vedtatt en økning på 5,5 prosent, men dette blir nå altså økt etter den mye omtalte søppelkonkursen.

- Det har skjedd en del ting utover en generell prisstigning. For det første var gebyret fastsatt basert på en avtale med Veireno som jo, som kjent, gikk konkurs. Det vi overtok der måtte vi få det på beina igjen, og det koster jo penger, sier Kristoffersen, og legger til:

- Ikke minst det å sikre gode arbeidsforhold for våre renovatører.

Hun påpeker imidlertid at det er flere årsaker til økningen.

- Budsjettet var laget på bakgrunn av de kostnadene vi hadde den gangen, og de er blitt dyrere. I tillegg har vi økt tjenestetilbudet vårt, blant annet med nye gjenbruksstasjoner på Smestad og snart også på Ryen som åpner i høst. Og så er det selvfølgelig renteøkning som medfører økte kapitalkostnader, forklarer direktøren.

- Tror folk har forståelse

- Forstår du at folk kan reagere på en så stor gebyrøkning?

- Summen per innbygger er ikke så stor. De fleste innbyggerne vil ha så lave kostnader som mulig, men samtidig ønsker vi så gode tjenester som mulig. Etter en vinter som vi har hatt nå, med så krevende kjøre- og arbeidsforhold, så må vi gjøre det vi kan for å gi innbyggerne våre best mulige tjenester. Det tror jeg folk har forståelse for, sier Kristoffersen.

I perioden 2013-2017 økte også gebyrgrunnlaget per innbygger i Oslo, med til sammen 232 kroner, ifølge byrådets budsjettforslag for 2019.

