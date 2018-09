Oslo kommune har lånt 16 milliarder kroner på tre år

- Jeg er ikke bekymret, sier finansbyråd Robert Steen (Ap) og viser til synkende gjeldsgrad.

OSLO RÅDHUS (Nettavisen): Oslos rødgrønne byråd legger fram et 2019-budsjett som totalt er på 73 milliarder kroner. Tallene som ble presentert onsdag viser også at kommunen har lånt 16 milliarder kroner de siste tre årene. Ifølge finansbyråd Robert Steen (Ap) er det ingen grunn til bekymring:

- Nedbetaling av gjeld, innføring av boligskatt og hjemkjøp av kraftselskaper er de viktigste faktorene som forklarer hvorfor Oslo kommunes soliditet er så god, svarte han da Nettavisen tok opp spørsmålet om kommunens låneopptak på pressekonferansen om 2019-budsjettet.

Steen sier kommunen håndterer gjeldsutviklingen gjennom gode resultater.

- Vi har gått ned fra en gjeldsgrad på 59 prosent i 2015 til nå med prognose på 53 prosent. Kommunens soliditet er god, og det er ikke mine ord, men vurderingen fra kredittvurderingsselskapet Standard & Poor, sier Steen.

Finansbyråd Robert Steen (Ap) med forslaget til 2019-budsjett for Oslo kommune.

I presentasjonen av 2019-budsjettet trakk han fram at Standard & Poor har gitt Oslo kommune topp score, AAA.

- Det er sterkere enn Storbritannia og USA, sier Steen.

- Vi har bygd mye de siste tre årene med investeringer på 33 milliarder kroner. Det har vært fornuftige investeringer. Jeg opplever at kommunens økonomi er meget sterk, sier Steen til Nettavisen.

Han sier Oslo kommune og det rødgrønne byrået har stor bevissthet rundt hva det lånes penger til.

- Jeg er ikke bekymret for å låne penger til for eksempel skolebygging. Heller det enn en ny hoppbakke i Holmenkollen. Det vi foretar er investeringer til byens beste i et marked i vekst.

Fra en gjeldsgrad på 59 prosent i 2015 styrer Oslo kommune nå mot en gjeldsgrad på 50 prosent.

