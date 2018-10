Oslo kommune må tilbakebetale eiendomsskatt etter dom i Borgarting lagmannsrett

Borgarting lagmannsrett har kommet til at Oslo kommune ikke overholdt den lovbestemte fristen for utskriving av eiendomsskatt.

Lagmannsretten avsa onsdag dom i gruppesøksmålet om gyldigheten av eiendomsskatten i Oslo kommune.

Les også: Alt du trenger å vite om eiendomsskatten

Om lag 3.400 personer er registrert som medlemmer av gruppesøksmålet, og saken gjelder skatteåret 2016. Mens Oslo kommune fikk fullt medhold i tingretten, har lagmannsretten delvis kommet til et annet resultat.

Overholdt ikke fristen

Retten kom til at Oslo kommune ikke overholdt den lovbestemte fristen for utskriving av eiendomsskatt.

Kommunen plikter dermed å tilbakebetale innbetalt eiendomsskatt i 2016 til skattytere som er medlem av gruppesøksmålet, og som påklaget utskrivingsvedtakene til kommunen innen klagefristen.

Les også: Oslo kommune skal ha 1,6 milliarder i eiendomsskatt - bruker alt på kjøp av eiendom

Gruppemedlemmene anførte også at kommunen brøt eiendomsskatteloven ved å fastsette et bunnfradrag på 4 millioner kroner, som medførte at bare et mindretall av boligeierne i Oslo måtte betale eiendomsskatt.

Les også: Huseiernes Landsforbund mener eiendomsskatten i Oslo er ulovlig

Kravet om at forskriften om eiendomsskatt på denne bakgrunn kjennes ugyldig, ble ikke tatt til følge.

Mest sett siste uken