Oslo er dyr, men langt fra dyrest i Norden eller Europa.

Reisenettstedet Hoppa har sammenlignet hvor dyrt det er å feriere i 100 ulike byer i verden, basert på hvor mye, i gjennomsnitt, hotell, mat, drikke, drosje og underholdning koster per dag per person.

Oslo er rangert som verdens 10. dyreste by med 263,99 pund (2892 kroner). Hoppa mener at Oslo har verdens dyreste øl. Gjennomsnittlig ølpris i Oslo skal være 76 kroner per pint (1 pint = 0,47 liter).

New York er verdens dyreste by med 346,05 pund (3797 kroner). København kommer på andreplass med 326,44 pund (3577 kroner).

DYRESTE I VERDEN: Norge er blant verdens topp 10 dyreste feriemål.

På de neste plassene kommer Amsterdam, Venezia, Los Angeles, Zürich, Dublin og Ibiza i den rekkefølgen.

Helt i andre enden av lista ligger Ukrainas hovedstad Kiev på plass nummer 100 og tyrkiske Antalya på plass nummer 99.

Du kan se hele lista her.

