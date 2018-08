Overtar etter Sandberg: - Jeg hadde ett mål i livet

Den nye fiskeriministeren visste ikke at Per Sandberg hadde fått seg kjæreste. Men det er også det eneste han vil si om den saken. Bråk kan det bli likevel.

ARENDAL (Nettavisen): Harald Tom Nesvik hadde egentlig gitt seg i rikspolitikken.

Og han hadde sagt fra seg den prestisjefylte jobben som kommende fylkesmann i Møre og Romsdal, fordi det ble for langt å pendle til Molde fra Ålesund. Der bor han sammen med sin barneskolelærerkone og to sønner - den ene russ i vår, den andre akkurat ferdig med ungdomsskolen.

- Du vet, etter Stortinget rakk jeg å venne meg til en normal familiesituasjon hjemme i Ålesund. Jeg fikk være med på en av de første skoleavslutningene for yngstesønnen min. Jeg måtte ta et valg, og jeg måtte si fra meg fylkesmannjobben i god tid, sier Nesvik til Nettavisen.

Harald Tom Nesvik, eller Nesquick, som han av og til kalles i hjembyen, har sittet på Stortinget i 20 år. Han har vært i utenrikskomiteen, i helse- og omsorgskomiteen og i næringskomiteen.

Som parlamentarisk leder for Fremskrittspartiet ble han respektert - både av partifeller og andre partier. Litt arrogant, sies det, men til å stole på.

Vel hjemme fra Stortinget tok han seg jobb som samfunnsansvarlig i Sølvtrans, verdens største brønnbåtselskap med 300 ansatte over hele verden. Det er de som kommer og henter laksen i mærene og frakter den levende til slakteriet, slik at den ferskest mulig kan sendes ut i verden.

Så betydde det kanskje også litt at han ble spurt om å stille til valg som ordfører. Siden han var hjemme likevel. Så kunne han «stille seg til disposisjon for partiet», som det heter.

- Ja da, jeg sa for mange år siden at jeg hadde ett mål i livet, og det var å bli ordfører i Ålesund. Men da la jeg til - før jeg er 50. Nå er jeg 52, så det klarte jeg ikke.

- Hva synes du om Sandberg-saken?

Harald Tom Nesvik ser på meg i tre sekunder. Så kommer det:



- Den kommer jeg ikke til å si noe som helst om.



Nei vel.

SITT BREDESTE SMIL: En blid Harald Tom Nesvik er akkurat utnevnt til fiskeriminister i ekstraordinært statsråd, og kommer ut fra Slottet sammen med statsminister Erna Solberg.

Andre Frp-ere gjerne snakker gjerne «off the record» om Sirkus Sandberg, særlig her i Arendal under Arendalsuka, hvor det vel kan sies at det tok litt av i begynnelsen av uka.

Mange himler med øynene. Sier at «kjærlighet gjør blind», eller at han må ha «mistet hodet fullstendig». Eller er opprørt over «leflingen» med prestestyret i Iran.

Men ikke Nesvik. Han er formell og stum som en østers.

- Hvem ønsker du deg som ny nestleder da, synes du Sylvi Listhaug er en god kandidat - dere er fra samme fylke?

- Det har jeg heller ingen kommentar til. Jeg har full tillit til nominasjonskomiteen og at de som styrer dette vil gjøre en fullgod jobb.

- Men det vil påvirke partiet, og du er jo fortsatt medlem av partiet ...