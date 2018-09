Pantegiganten Tomra skal ansette opp til 2.000 personer

Kraftig vekst for verdens største panteselskap.

- Vi må forberede organisasjonen på at vi skal vokse. vi har ambisiøse vekstmål, så vi må ha mye folk. Det dummeste vi gjør som organisasjon er at vi ikke tar høyde for det, sier strategidirektør Elisabet Sandnes i Tomra Systems til Nettavisen.

Asker-baserte Tomra Systems venter nemlig vekst på et hittil uhørt nivå i årene fremover. Derfor må de få mange flere folk.

Selskapet venter å ansette 1000 til 2000 personer de neste frem årene, og har allerede startet en heftig rekrutteringskampanje. Blant annet har de tapetsert togstasjonene i Oslo-regionen med reklamer for nye stillinger.

- Opp til 2.000 personer er mye, så da må det være mye stang inn med tanke på reguleringer, men det er ingen tvil om at vi skal bli mange flere, sier Sandnes, som sier at veksten vil komme de fleste stedene hvor Tomra er tilstede.

Tomra befinner seg i 60 markeder over hele verden. Av verdens 110.000 panteautomater, kommer 82.000 fra Tomra.

50 av de nye stillingene kommer ved hovedkontoret i Asker, hundrevis kommer i etablerte markeder som USA, eller i fremvoksende markeder som Australia og Storbritania.

- Både England og Skottland skal innføre pant, så vi kommer til å posisjonere oss der. Vi har også ansatt i stor grad i New South Wales, og vi trenger mer folk for å betjene veksten fremover, sier Sandnes.

Børsfest

Veksten skyldes blant annet at Storbritannia skal innføre pant og deler av Australia har allerede gjort det. EU la tidligere i år dessuten frem et forslag til et nytt direktiv som inkluderer forbud mot ting som q-tips og engangssugerør. Som en del av dette vil EU sørge for 90 prosent av drikkeflasker blir returnert tilbake innen 2025. FN oppfordret dessuten i fjor til bruk av pant for å begrense marin forsøpling.

Da er det vanskelig å komme utenom hjelp fra Tomra, som er verdens største panteselskap. Selskapet har steget 50 prosent på børsen så langt i år.

