Parat: Anbudsprosessene for både helikoptre og fly må vurderes parallelt

En endring og eventuell annullering av anbudsprosessen for ambulansefly må også gjelde den separate avtalen for helikoptre, mener fagforeningen Parat.

Flere partier på Stortinget har bedt regjeringen vurdere anbudsprosessen knyttet til luftambulansetjenesten. Parat understreker at de legger til grunn at en slik eventuell prosess likebehandler ambulansefly og ambulansehelikoptre når vedtak skal fattes.

Selskapet Lufttransport er i dag er ansvarlig for både ambulansefly og ambulansehelikoptre, men har tapt de separate anbudsprosessene til henholdsvis Babcock og Norsk Luftambulanse. Sistnevnte vil være operatør på alle legehelikopterbasene i Norge fra 1. juni. Babcock overtar kontrakten for ambulansefly 1. juli neste år.

– Lufttransport har mistet begge disse kontraktene etter ellers like anbudsprosesser. Ansatte i ambulansehelikoptre er utsatt for det samme angrepet på lønninger, ansiennitet og pensjonsopptjening som sine kolleger i ambulanseflyene, sier leder Hans-Erik Skjæggerud i Parat.

– Begge anbudsprosessene må vurderes parallelt og eventuelt annulleres parallelt, sier Skjæggerud. Han mener prosessen haster ettersom Norsk Luftambulanse overtar kontrakten for ambulansehelikoptre allerede om drøyt tre uker.

Ifølge Parats advokater er overdragelse av virksomheten fra et selskap til et annet, som i disse tilfellene, å anse som virksomhetsoverdragelser.

– Gjennom en virksomhetsoverdragelse beholder ansatte de samme lønnsbetingelsene. De to selskapene som nå har vunnet oppdragene som Lufttransport drifter i dag, benekter begge at dette er virksomhetsoverdragelse, noe som burde vært et krav i anbudsprosessen, sier Skjæggerud.

