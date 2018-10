Pareto-eier Svein Støle flytter til Sveits

Pareto-eier Svein Støle og kona tar med seg en enorm formue og flytter til Sveits.

«Børskongen» som er eneeier i det frittstående megler- og finanshuset Pareto, begrunner flyttingen med at han ser flere muligheter ved å bo i utlandet.

– Ja, vi planlegger å flytte til Sveits. Pareto går bra for tiden og vi prøver å vokse videre internasjonalt. Vi har åpnet kontor i Sveits og Tyskland den siste tiden, og jeg har lyst til å jobbe og bo internasjonalt igjen, skriver Støle i en tekstmelding til DN.



Enorm formue

I 2017 var formuen til meglertoppen på over 7,2 milliarder, og han skattet for over 63 millioner kroner. Det betyr at Norge mister en av sine største skattytere.

Flytteforberedelsene startet tidligere i høst, da Støle og kona Tonje Flørnes Støle solgte praktvillaen sin på Holmenkollen i Oslo. Eiendomssalget ga ekteparet en gevinst på nærmere på 50 millioner kroner.

– Det er mange forhold som spiller inn i en flyttebeslutning. Livskvalitet og rammebetingelser er naturligvis viktig. Sveits scorer høyt på begge områder, sier Støle til DN.

I Zürich i Sveits vil Støle blant annet jobbe med Pareto-topp Anders Endreson (59), som flyttet til den sveitsiske byen i fjor for å åpne en ny Pareto-filial.







