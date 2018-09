Parkeringene forsvant: Nå legger flere barnebutikker i Oslo sentrum ned

- Først forsvant parkeringene og så forsvant kundene, jeg tror du kan si det sånn.

- Vi måtte gi opp. Salget sviktet og andre butikker rundt oss ble lagt ned, sier Henrik Ruud, daglig leder i skobutikkjeden Grændsens skotøimagazin til Nettavisen.

I juni la han ned butikken Grændsens barneskotøy på Steen og Strøm. Beslutningen kom etter at en lang tid med svak utvikling.

- Man kan alltid spørre seg hva det skyldes, men jeg tror absolutt at det at parkeringsplassene som forsvant er en viktig grunn. Det er i hvert fall det kundene sier. De opplever at det er vanskelig å komme seg inn til byen. Vi ser heller ikke en like dårlig utvikling i butikkene utenfor sentrum, sier Ruud, som driver til sammen 13 skobutikker i Stor-Oslo.

Som Nettavisen skrev tidligere denne uken, har butikkene i Oslo sentrum, rundt Karl Johan, opplevd et kraftig fall i antallet besøkende etter at 350 parkeringsplasser ble fjernet fra sentrum i juni i fjor.

Kraftig salgsfall

Måneden etter at Ruud la ned butikken sin, ble en annen butikk rettet inn mot barnemarkedet, Ralph Lauren Kids, lagt ned. Også den butikken lå på Steen og Strøm. Butikken hadde et salgsfall i 2018 på over ti prosent.

Daglig leder i Airport Retail Group, Hans Kristian Melbye, drev butikken. Han mener at sammenhengen er ganske enkel.

- Først forsvant parkeringene og så forsvant kundene, jeg tror du kan si det sånn, sier Melbye.

I likhet med Grændsen barneskotøy, opplevde Ralph Lauren Kids at barnefamiliene uteble i stadig større grad. Butikken, som hadde vært åpen i nesten fire år, ble nedlagt i juli i år.

- Vi har opplevd en mye større salgsnedgang innen barnefamiliemarkedet enn andre steder, så vi tror absolutt det er en sammenheng med bortfallet av parkeringer. Barnefamilier er mer avhengige av parkeringsplasser enn andre kunder, sier Melbye.

Vil ikke ned i sentrum

Pål Henrik Kristiansen er utviklingsdirektør i Promenaden, som eier Steen og Strøm, Eger og en rekke luksus- og motebutikkene i området rundt Karl Johan.

UTVIKLINGSDIREKTØR: Pål Henrik Kristiansen i Promenaden.

Han sier at det er ingen tvil om at det er færre barnefamilier i området nå, spesielt på lørdagen.

- Vi har fortsatt noen barnebutikker i porteføljen vår, og de har en nedgang. Det er skremmende, sier Kristiansen til Nettavisen.

Han sier at de via sosiale kanaler merker at det er misnøye rundt problemene med å komme seg ned og rundt i Oslo sentrum.

- Jeg har barn selv og jeg kunne aldri tenkt meg å tatt med dem inn i byen på T-banen med barnevogn. Det sier egentlig seg selv, sier Promenaden-direktøren.

Kroken på døra

Carl Erik Krefting, eiendomsinvestor og styreleder for Byfolk, interesseforeningen for gårdeiere med eiendommer i Oslo sentrum, understreker at det alltid er flere momenter som gjør at en butikk legges ned.

Samtidig påpeker han at Oslo sentrum har opplevd en kraftig nedgang i antall besøkende, slik Nettavisen skrev mandag. Slår dette ut i en tilsvarende nedgang i salget, har butikkene et umiddelbart problem.

EIENDOMSINVESTOR: Carl Erik Krefting

- I Oslo sentrum ser vi at mange butikker nå har et omsetningsfall på ti til femten prosent, som følge av fallet i antallet besøkende. Et så stort fall er kroken på døra for de fleste butikker. Det er ikke store marginer i varehandelen, sier Krefting til Nettavisen.

Vanskelig å kjøre

Ved siden av bortfallet av parkeringsplasser, peker Henrik Ruud i Grændens Skotøimagazin på at det den senere tiden er blitt vanskeligere å komme seg rundt i Oslo sentrum. Det er en følge blant annet av omleggingene initiert av det sittende byrådet.

VANSKELIG: Barnesko hos Grændens skotøimagazin.

- Oslo sentrum hadde en veldig positiv utvikling før omleggingene, men nå er det ingen tvil om at det er blitt mye mer krevende. Det er blitt vanskeligere å komme seg rundt, og det er fryktelig mye omkjøring og graving i sentrum, sier Ruud.

Han tror blant annet flere parkeringsplasser midt i sentrum kunne vært nyttig, men gjerne under bakken, slik at man kan ha det bilfritt i bygatene.

- Sentrum blir stengt av før man har en god løsning for hvordan man skal komme inn i Oslo. Samtidig er kapasiteten på kollektivtransporten sprengt og man får ikke med seg barnevogner og slike ting der, sier Ruud.

- I hvor stor grad tror du netthandel bidratt til nedgangen?

- Det er klart netthandel har en effekt, men samtidig har vi fremgang der på blant annet Strømmen storsenter, hvor det er bra parkeringsmuligheter. Jeg tenker jo også at når man har en trussel som netthandel, så er det ekstra viktig at man legger opp for at de fysiske butikkene skal ha så gode vilkår som mulig. Det har ikke skjedd i Oslo, sier han.

Frykter flere nedleggelser

Carl Erik Krefting tror det er stor fare for at det vil komme enda flere nedleggelser i Oslo sentrum i tiden fremover.

- Når butikker legges ned, har det en selvforsterkende effekt. Når det for eksempel ikke lenger er butikker som selger barneklær, så drar de som skal ha tak i det andre steder, sier Krefting.

- Det betyr at selv de som normalt ville tatt offentlig kommunikasjon, ikke drar til sentrum. De finner ikke butikkene de leter etter, sier han.

- Enkelt å parkere

Hanna Marcussen (MDG), byråd for byutvikling, sier at de kjenner til at «noen få butikker» i sentrum sliter, men at bildet er mer nyansert.

- Det er for tidlig å si om det vi ser her er uttrykk for en trend og hvilke årsaker som eventuelt ligger bak. Derfor jobber vi sammen med handelsstanden for å få på plass et byregnskap som skal gi oss et godt faktagrunnlag. Vi vet at detaljhandelen sliter mange steder, både i Norge og mange andre land. Vi ønsker selvfølgelig handel i sentrum og er opptatt av å legge til rette for et levende og attraktivt sentrum, skriver Marcussen i en epost til Nettavisen.

FØLGER MED: Hanna Marcussen (MDG) skal utarbeide et byregnskap for å se på effekten av tiltakene til byrådet.

Hun mener det er blitt skapt en misforståelse i media om at det er vanskelig å parkere i sentrum eller å komme seg til sentrum med bil.

- Det er ikke tilfelle. Det finnes parkeringshus rundt hele ring 1 (sentrum) som har 9000 plasser og alltid masse ledig. Så det er fritt frem for å kjøre til sentrum og rusle på en hyggelig handletur. Vi har også satset stort på oppgradering av kollektiv-tilbudet de siste årene, så det har blitt mye enklere å reise til byen også for de som ikke tar bilen, skriver Marcussen.

