Passasjerveksten fortsetter for Norwegian

Nesten 3,5 millioner passasjerer fløy med Norwegian i september, en økning på 9 prosent fra samme måned i fjor.

Den totale trafikkveksten økte med 31 prosent, mens kapasitetsveksten var på 32 prosent. Septembertallene viser dessuten en fyllingsgrad på 88,8 prosent for hele det samlede rutenettet og 92,4 prosent for langrutene som betjenes av Dreamliner-flyene.

– Det er gledelig at et økende antall passasjer velger Norwegian når de skal ut og reise, ikke minst i jobbsammenheng. Veksten er størst på selskapets langdistanseruter og etterspørselen er stabilt god. Igjen har det internasjonale miljøinstituttet ICCT denne måneden pekt på Norwegian som selskapet med desidert lavest utslipp over Atlanteren, noe som viser at en ny flyflåte er vinn-vinn for våre passasjerer, for miljøet og for selskapet, sier konsernsjef Bjørn Kjos.

Selskapet gjennomførte 99,4 prosent av de planlagte flygningene i september, mens punktligheten var på 80,2 prosent, opp 2,3 prosentpoeng fra samme periode i fjor.

(©NTB)

