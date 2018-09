Pendlerne fyller opp veiene ved de dyre parkeringsplassene

Mange Bane NOR-parkeringsplasser står nesten tomme etter prissjokk. I stedet fylles veiene ved mange av stasjonene opp med biler.

Bane NOR fjernet tidligere i år over 3.700 gratis parkeringsplasser ved togstasjoner, primært i Oslo-området. Det har ført til at mange parkeringsplasser til tider står tilnærmet står tomme, som parkeringen ved Lysaker stasjon.

Samtidig har pendlerne funnet andre steder å parkere på, ikke minst langs veien. Mange stasjoner i Asker og Bærum ligger nemlig ved en kommunal vei.

Der er det lov å parkere der så lenge man ikke hindrer fremkomsten, noe både Stabekk og Asker kommuner bekrefter overfor Nettavisen.

Glissent

Da Nettavisen besøkte Stabekk stasjon i Bærum tirsdag morgen, sto det 19 biler gratis langs den kommunale Kveldsroveien. Direkte ved siden av lå en Bane NOR-parkeringen der kun 22 av 64 plasser var fylt. Parkeringen koster 40 kroner dagen eller 250 kroner måneden.

Et liknende situasjon er det ved Høn stasjon i Asker. Kun et fåtalls biler sto på parkeringsplassen, mens bilene hadde parkert helt gratis i den kommunale Hofstadgata direkte ved siden av.

- Det er sikkert smart av de som parkerer der. De står litt usikkert til i veikanten, men jeg kan godt forstå dem, sier pendler Mathias Disen til Nettavisen, som tar toget fra Stabekk.

HAR FORSTÅELSE: Mathias Disen er pendler ved Stabekk stasjon.

Selv velger han å parkere på Bane NORs parkingsplass.

- Det koster 250 kroner i måneden. I forhold til hvordan det var før blir jo det dyrt, sier han.

Frykter forbud

Willy Frantzen ved Intercity Forum, lenge talsmann for Pendlerforeningen, mener økningen i parkeringen i veikanten viser at Bane NOR ikke klarer å levere de parkeringsplassene som folk har behov for.

- Folk trenger parkeringsplasser og Pendlerparkeringer burde være gratis. Det offentliges oppgave er å få folk til på jobb, ikke hindre dem, sier han til Nettavisen

Han frykter nå at kommunene vil innføre «parkering forbudt»-skilter ved veiene for å stenge dette «smutthullet» for gratis parkering ved stasjonene.

- Vi har sett det tidligere blant annet på Sonsveien stasjon på grensa mellom Akershus og Østfold. De tar hele tiden vekk parkeringsmuligheter, sier Frantzen.

Åpner for å fjerne

Avdelingsleder Plan og sikkerhet Marianne Koller i Bærum kommune sier til Nettavisen vil ikke utelukke at det kan bli aktuelt å fjerne den populære parkeringsmuligheten ved Stabekk stasjon.

- Når parkeringen øker, for eksempel ved endringer i parkeringstilbudet andre steder, blir det ikke automatisk innført parkering forbudt, men det vurderes når vi får tilbakemelding om at det er problemer. Dette gjelder også for Kveldroveien (ved Stabekk stasjon, red.anm), skriver hun i en mail til Nettavisen.

Bane NOR sier på sin side at de er i god dialog med Bærum kommune.

- Hvis kommunen anser det som et problem at folk parkerer i veikanten på kommunale veier, har de anledning til å regulere dette ved å skilte med «parkering forbudt», skriver Kristin Paus i Bane NOR i en epost til Nettavisen.

- Hva tenker dere om at folk velger å parkere gratis i veien fremfor å betale for parkeringen hos dere?

- Vår oppgave er å gjøre det vi kan for å ha et best mulig tilbud av bil- og sykkelparkering til de togreisende, skriver Paus i en epost.

