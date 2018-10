Penger i fond eller aksjer? Flytt dem nå for å slippe skatt

Hvis du vil spare skatt på å flytte pengene du har i fond og aksjer over til en aksjesparekonto, må du skynde deg.

Det er fortsatt tid igjen til å flytte aksjene og aksjefondene dine over til en aksjesparekonto uten å måtte betale skatt på urealiserte gevinster. Men ved nyttår stenger døra for det mange har omtalt som et skatteamnesti, i praksis trolig allerede en uke eller to før, fordi det tar en del tid for selskapet du bruker til aksjesparing å gjennomføre operasjonen.

Aksjer, aksjefond og egenkapitalbevis utløser egentlig skatt ved realisasjon. Men fra 1. september i fjor har du kunnet flytte alt dette inn i en egen aksjesparekonto uten å pådra deg skatt. Så lenge du holder de aksjebaserte spareaktivitetene dine innenfor denne kontoen, kan du kjøpe og selge uten å utløse skatt.

Ordningen tillater også at du kan ta ut det opprinnelige innskuddet uten å måtte betale skatt av det. Skal du hente ut avkastningen av dine investeringer må du betale gevinstskatt som vanlig.

Det er bare aksjer og aksjefond med en aksjeandel over 80 prosent som kan være på en aksjesparekonto. Det betyr at kombinasjonsfond og rentefond holdes utenfor ordningen.

Sjelden skattegave

– Jeg er temmelig sikker på at dette «skatteamnestiet» ikke kommer tilbake. Flyttemuligheten ble av finansbransjen omtalt som et «skatteamnesti» og en «skattegave» til fonds- og aksjesparere. Finansdepartementet har ikke for vane å gi slike skattegaver til det norske folk, sier spareøkonom Bjørn Erik Sættem i Nordnet.

– Fra 1. januar vil flytting av frie aksjer og aksjefond til aksjesparekonto utløse gevinstskatt, poengterer han.

Skal du flytte aksjer og aksjefond fra et selskap til et annet, er fristen tirsdag 30. november. Fristen er satt fire uker før nyttår fordi bransjen vet at flyttingen tar noe tid. Dermed kan kundene være sikre på at flyttingen skal være registrert før nyttår, ifølge Nordnet.

Du bør sjekke med ditt eget selskap hvilken endelig frist som gjelder. Aksjesparekonto kan tilbys av banker, verdipapirforetak og forvaltningsselskap for verdipapirfond.

Over 61 milliarder flyttet

Fra starten i september 2017 fram til 30. juni i år ble hele 61,4 milliarder kroner i aksjefond flyttet over til aksjesparekonto. I tillegg kommer verdien av enkeltaksjer som er flyttet, ifølge tall fra Verdipapirsentralen (VPS).

– Vi anslår at det nå er opprettet 440.000 aksjesparekonti, og dette antallet vil øke hver dag fram til årsskiftet, sier direktør Sveinung Dyrdal for kunder og salg i VPS til Finansavisen.

Opp mot 88 milliarder kroner i fondsandeler har altså ennå ikke flyttet over på aksjesparekonti. Tall fra VPS viser at andelen aksjer som er flyttet over til aksjesparekonti er enda lavere.

– Verdipapirer med tap er unntaket. De bør du trolig ikke flytte, men heller selge for å få fradrag for tapet, og deretter sette pengene inn på aksjesparekontoen, sier Sættem. (©NTB)

