Per Jæger frykter jobbsmell: - 30.000 årsverk kan forsvinne

Frykter konsekvensene av det lave boligsalget.

- Nyboligsalget har falt med 10.000 boliger det siste året. Det betyr 30.000 årsverk. Det er alvorlig. Jeg er bekymret for dette, sier Per Jæger, administrerende direktør i Boligprodusentenes Forening til Nettavisen.

Tall fra Boligprodusenten tirsdag viste at salget av nye boliger i Norge har falt hele 26 prosent, fra 35.000 til 26.500 boliger, de siste tolv månedene.

Jæger viser til Prognosesenterets anslag som tilsier at hver nye bolig som bygges tilsvarer tre årsverk.

Forsterke nedturen

Jæger sier at når salget faller, er det bare et tidsspørsmål for boligbyggingen også går ned.

- Det er klart at vi betyr mye i den norske økonomien. Mange mener at byggeindustrien reddet Norge under oljenedturen for noen år siden. Nå er det en fare for at vi kan forsterke en nedtur i stedet, sier Jæger.

Jæger mener det tar mellom et og halvannet år før lavere nyboligsalg gir seg utslag i lavere boligbygging.

- Det er slik her i Norge at man ikke bygger boliger før det er tilstrekkelig salg. Boliger som ikke er solgt blir heller ikke bygd. Vi hadde mye salg i 2016, og det nyter byggebransjen fortsatt godt av, men etterhvert vil vi se effekten av fallet i boliger, sier Jæger.

Ber Jensen skrote boliglånsforskriften

Han mener det er boliglånsforskriften, som regjeringen innførte i fjor, som er hovedgrunnen til salgsfallet. Forskriften stiller strengere krav til egenkapital og betjeningsevne for boligkjøpere.

- Det var et ønske om å bremse boligoppgangen og det har funket. Vi har sett et kraftig fall i salget, sier Jæger.

Boliglånsforskriftenskal fornyes fra 1. juli i år, og Finanstilsynet foreslår at den innføres permanent. Jæger mener på sin side at den ikke bør videreføres.

- Det forslaget som foreligger nå vil føre til færre arbeidsplasser, tap av kompetanse og økte boligpriser. Vi mener boliglånsforskriften ikke bør videreføres, og hvis den gjør det, bør den modereres betydelig, sier han.

- Ikke bekymret

Makroøkonom Nejra Macic i Prognosesenteret bekrefter at regnestykket om at hver bolig som bygges tilsvarer tre årsverk er korrekt. Hun tror likevel ikke vi trenger å frykte for 30.000 årsverk plutselig forsvinner..

- Det som er viktig å ha med i regnestykket er at de samme arbeiderne kan bygges til boligbygging også kan brukes til yrkesbygg og ROT- segmentet (renovering, ombygging og tilbygg, red.anm), som har vekst, sier Macic til Nettavisen.

De som har jobbet med å bygge boliger de siste årene vil derfor ganske lett flyttes over på disse segmentet.

- Vi tror ikke 30.000 mister jobben på grunn av nedgangen i nyboligsalget, men det er klart at fallet vil ha en effekt på sysselsettingen. Det vil helt sikkert ikke være noen som ikke kan bli overført. De fleste kan overføres til andre segmentet, sier Macic.

