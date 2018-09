Per Sandberg har laget eget selskap

Tidligere fiskeriminister Per Sandberg (Frp) har laget et eget selskap.

Sandberg har sendt inn skjema til Karantenemnda om enkeltpersonforetaket «Per Sandberg», skriver DN.

Han forklarer der at han vil ta oppdrag for selskapet til kjæresten Bahareh Letnes.

«Samboer driver eget selskap, det åpner for at man blir deleier og annen type selskapsform vurderes. For begge selskap. jeg skal pr.i dag ikke jobbe i selskapet, men ta oppdrag,» står det.

Karantene

I januar i år etablerte Letnes et selskap som driver med kjøp og salg, produksjon og utvikling, av fisk.

Både Sjømatrådet og Mattilsynet kan være aktuelle som kunder, og han bekrefter at han har informasjon som kan være «sensitiv» for nye oppdragsgivere, skriver DN.

Sandberg kan regne med inntil seks måneders karantene.

Foruten fisk, har den tidligere statsråden «skygget» forsvar og transport, samt justisfeltet.

Boken til Per Sandberg og Bahareh Letnes fra Juritzen forlag er ventet i månedsskiftet oktober/november.

Daglig leder

Ifølge Brønnøysundregisteret står det om selskapet til Sandberg:

«Konsulentvirksomhet innen markedsføring, kommunikasjon, rådgivning, kurs, foredrag og publikasjoner innen et bredt spekter av næringsinteresser og politikk. Selskapet skal videre bistå med salg og markedsføring, nasjonalt og internasjonalt, herunder norsk sjømatnæring og teknologi knyttet til sjømatproduksjon.»

Der står det at han skal være daglig leder alene.

Nettavisen har forsøkt å få en kommentar fra Sandberg til saken.

