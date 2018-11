Per Sandberg økte lønnen med over en halv million

Og så mye tjente kjæresten Bahareh Letnes.

13. august i år trakk en hardt presset Per Sandberg som både som fiskeriminister og nestleder i Frp.

Da hadde det i flere uker stormet rundt han og kjæresten Bahareh Letnes.

Økte skattbar inntekt med 528.013 kroner

Per Sandberg, som i 2017 skattet til Lenvik, hadde en skattbar inntekt på 1.747.887 kroner og betalte 759.286 kroner i skatt. Han står oppført med en formue på 1.032.875 kroner.

Kjæresten Bahareh Letnes står oppført med en skattbar inntekt på 122.857 kroner i 2017 og betalte 38.887 kroner i skatt.

I 2016 hadde Sandberg en skattbar inntekt på 1.219.874 kroner og en formue på 242.935 kroner. Han betalte da 512.033 kroner i skatt.

Bahareh Letnes hadde i 2016 en inntekt på 164.334 kroner. Hun betalte da 53.038 kroner i skatt.

Seks måneders karantene

Karantenenemnda har ilagt Per Sandberg karantene i seks måneder i forbindelse med overgangen fra fiskerminister til etablering av egen konsulentvirksomhet.

Sandberg får dermed full statsrådlønn i et halvår etter avgangen, minst 650.000 kroner.

Kvotesystemet

Karantenetiden regnes fra han fratrådte som fiskeriminister 13. august 2018 til og med 13. februar 2019.

Karantenenemnda gir ytterligere restriksjoner når det gjelder saker om kvotesystemet:

«Du ilegges videre fire måneder saksforbud for saker som gjelder kvotesystemet, herunder ressursrente innen fiskerinæringen. Saksforbudet innebærer et forbud mot at du involverer deg i disse saksområdene,» heter det i avgjørelsen.

