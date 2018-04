Per Sandberg vitnet i Reppe-saken, avsluttet med å gi lobbyisten klem

Fiskeriminister Per Sandberg reagerte ikke på at fiskerilobbyisten Frode Reppe ville kommunisere med ham med eposter til hans personlige adresse.

– At noen prøver å nå politikere via ulike kanaler, er greit, sa fiskeriminister Per Sandberg (Frp) da han vitnet i sivilsaken tidligere kommunikasjonssjef Frode har anlagt mot sin daværende arbeidsgiver, Norske Sjømatbedrifters Landsforening (NSL).

Før Sandberg forlot rettssalen i Sør-Trøndelag tingrett, ga han Reppe en god klem, ifølge Fiskeribladet Fiskaren.

Reppe fikk sparken som kommunikasjonssjef etter å ha forsøkt å sende hemmelige eposter til fiskeriministerens personlige adresse, om temaer som var viktige for NSL og foreningens medlemmer. Problemet var bare at Reppe tastet feil i adressefeltet og sendte epostene til Sandbergs svenske navnebror. Svensken kontaktet Dagbladet og viste dem epostene. Dermed var skandalen ikke til å unngå.

Sandberg var helt åpen på at han hadde hatt kontakt med Reppe, og at han ikke hadde noe problem med å snakke med lobbyister, snarere tvert imot. Statsråden misliker dessuten betegnelsen lobbyist.

– Jeg liker ikke dette ordet og forbinder det ikke med en jobb for en næringsorganisasjon. Alle har en rett til å snakke med politikere. Jeg tenker at jobben til Reppe var å kommunisere og snakke med politikere på ulike nivåer.

(©NTB)

