Goliat-plattformen får ikke starte før norske myndigheter har fløyet ut og sjekket at alt er i orden. Også Statoil må svare for sin rolle i problemprosjektet.

Før produksjonen kan gjenopptas på Goliat-feltet skal Petroleumstilsynet selv besøke plattformen og sjekke hvordan Eni har håndtert regelverksbruddene knyttet til el-sikkerhet og tennkildekontroll.

I oktober stengte tilsynet plattformen på grunn av alvorlige feil. Eni Norge er operatør på feltet.

Tilsynet har også sendt brev til Statoil, som er rettighetshaver på feltet. Statoil må forklare hvordan de har ivaretatt det såkalte påseansvaret, som betyr at de skal kunne kontrollere operatørens styring med HMS-krav.

– Vi gjør dette for å ansvarliggjøre Statoil som rettighetshaver i Goliat-lisensen. En slik framgangsmåte er et uvanlig skritt å ta på grunn av en uvanlig situasjon. Det er sjelden at vi så tydelig ansvarliggjør rettighetshaver på denne måten, sier pressetalskvinne Eileen Brundtland i Ptil til Teknisk Ukeblad.

Samtidig kommer det fram i et svar fra olje- og energiminister Terje Søviknes (Frp) at departementet har såpass tillit til Eni Norge at det ikke er aktuelt å frata dem operatørskapet på den problemfylte Goliat-plattformen, ifølge Teknisk Ukeblad.

