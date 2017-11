Petter Northugs drakt ble solgt for 20.500 kroner

Pengene går til organisasjonen Aktiv mot kreft.



Søndag ettermiddag la Petter Northug sin signerte «tre kronor»-drakt til salgs på sin Facebook-side.



96 har bydd på drakten, som til slutt gikk for 20.500 kroner.

Northug la drakten ute til salgs etter det ble kjent at den brøt med svensk lov. Fordi de tre kronene er et beskyttet svensk statssymbol, må man søke om tillatelse for bruk fra patenstyret, noe Northug ikke har gjort.

- Ettersom Coops logo finnes på drakten er det helt åpenbart at det svenske statsymbolet utnyttes i kommersiell sammenheng. Da er det et lovbrudd som kan resultere i bøter, uttalte statsheraldikeren Henrik Klackenberg til Expressen.

Northug bestemte seg altså for å snu situasjonen til noe positivt, og solgte drakten til inntekt for organisasjonen Aktiv mot kreft.

- Da fikk ikke jeg brukt denne «tre kronor»-drakten i Sverige, men jeg har signert den og håper noen vil gi bud og kjøpe drakten, sier Northug i en video på sin Facebook-profil, og legger til at han håper skidrakten vil bli brukt i skisporet i løpet av vinteren.

