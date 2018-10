Petter og Trine bruker enorme summer på godteri og cola: - Dere må bli forbanna

«Luksusfellen»-ekspertene ble sjokkert over hvor mye penger som gikk på cola, smågodt, sjokolade og tobakk.

Petter (30) og Trine (29) fra Stange har i lang tid slitt med å holde styr på økonomien sin. Firebarnsforeldrene drømmer om å få råd til sitt eget hus en vakker dag, men det virker virkelig som en fjern drøm for dem, da de blant annet har nøyaktig 100 gjeldskrav fra ulike kreditorer til sammen.

I stedet for å bruke pengene på å betale ned gjelden deres, har det meste blitt brukt på Europris, Nille, 7-Eleven og i matbutikken. For å få et stopp på det vanvittige forbruket bestemte paret seg for å tilkalle eksperthjelp og meldte seg på «Luksusfellen».

Ekspertene sjokkert over forbruket

Økonomene Hallgeir Kvadsheim og Lene Drange trodde ikke det de så da de skjønte hva Petter og Trine brukte pengene sine på.

Luksusfellen-ekspertene fant blant annet ut at paret bruker rundt 12.000 kroner i året på sjokolade, over 16.000 kroner på tobakk i tillegg til 84.000 kroner på Nille og Europris. Samtidig fikk ekspertene vite at Trine brukte tusenvis av kroner på å få ny mobil og bil hvert eneste år.

ÆRLIG: Lene Drange gjorde det klart for Luksusfellen-deltakerne, Petter og Trine, hvor mye gjeld de hadde til sammen.

- Dette er så ekstremt mye mer enn dere faktisk trenger å bruke. Det er ikke rart i dere ikke har råd til å betale regninger, sier Lene Drange til paret, under programmet som sendes på TV3 onsdag.

Les også: Før Luksusfellen var alt kaos: - Jeg har blitt et helt nytt menneske

- Dere må bli sinte på dere selv!

Det virket dog ikke som om realiteten sank inn hos Petter og Trine, noe som førte til at Hallgeir Kvadsheim bestemte seg for å ta dem med på matbutikken, for å få paret til å innse fakta: De bruker 5700 kroner i måneden på cola, sjokolade, smågodt og tobakk (se video helt øverst i artikkelen). Det tilsvarer cirka 80.000 kroner i året.

Kvadsheim poengterte at det er der parets problem ligger, og spurte oppgitt om de har noen tanker om overforbruket, men hverken Petter eller Trine ville svare eksperten. Da ble Kvadsheim ytterligere oppgitt og frustrert.

- Men hvis dere har et så likegyldig forhold til dette, så lurer jeg på hvordan dere skal klare å slutte. Dere må jo bli forbanna! Dere må tenke: «Faen! Jeg kan ikke bruke så mye penger på dette». Og hvis dere ikke blir forbanna må dere bli sinte på dere selv, og tenke at dette må bli slutt, forteller Kvadsheim foran kassa i matbutikken. Da fikk han endelig se en reaksjon fra deltakerne.

- Det kan jo hende det er det jeg står og tenker på akkurat nå, men jeg orker ikke få det ut for øyeblikket, fordi jeg orker ikke å få noe raserianfall på TV, sier Trine, som ble tydelig preget av situasjonen.

- Det har vært noen fryktelig tøffe dager der jeg har fått vite litt for mye rart, for å si det slik, innrømmer Trine.

Les også: Jørgen (27) flyttet fra familien etter overforbruk

Petter uenig med eksperten

Petter forteller til Nettavisen at han synes Kvadsheim overdrev, da han fant frem produkter på matbutikken. Luksusfellen-deltakeren forteller at det ikke er realiteten at de kjøpte så mye godterier hver måned.

- Jeg synes det var i overkant mye av hva vi egentlig bruker. På godteri brukte vi i alle fall ikke så mye. Vi kjøper ikke 33 sjokoladeplater i måneden. Da hadde vi ikke sett ut som vi gjør, så det var vi uenige i, sier Petter.

Han forklarer raskt i ettertid at ekspertene egentlig fortjener masse skryt, fremfor kjeft.

- For min del har det hjulpet fryktelig mye, de forteller hvordan du skal gjøre styre budsjettet. Jeg får også fortsatt hjelp. De skal ikke bare få kjeft, de fortjener masse skryt, forteller Petter, som røper at han fortsatt tar kontakt med ekspertene fra programmet, hvis han trenger hjelp til noe.

EKSPERT: Hallgeir Kvadsheim har jobbet som økonomisk rådgiver for Luksusfellen i en årrekke.





Fikk sjokk da de fikk vite gjeldsbeløp

I utgangspunktet mente paret at det var Petter som stod inne med mesteparten av gjelden de hadde opparbeidet seg, og de trodde at de skyldte rundt 400.000 kroner. Det viste seg å være langt unna sannheten.

- Dere tror at i alt så skylder dere drøyt 400.000, men vi har sett på det. Til sammen har dere en gjeld på 898.000 kroner. Dere trodde det var under halvparten, sier Drange til deltakerne (se video like over).

- Mellom dere tenkte dere at Petter har det største problemet, men i mellom dere har dere en gjeld på 450.000 kroner hver, fortsatte Kvadsheim.

Petter kan fortelle Nettavisen at de ble svært overrasket da de skjønte at gjelden var såpass høy. Han sier dog at han var klar over at han alene skyldte rundt 400.000 kroner, men at hverken han eller Trine ante at hun hadde like stor gjeld som ham.

- Vi var jo selvfølgelig overrasket og hadde vi ikke regnet med det. Det er litt vanskelig å forklare, vi har egentlig hatt en åpen dialog (om Trines gjeld). At det var så mye mer på henne enn vi trodde, var hun også overrasket over, forklarer Petter til Nettavisen.

OVERRASKET: Petter og Trine fikk seg begge et sjokk da de skjønte at gjelden deres var over dobbelt så høy som de trodde.

- Dere må slutte å være sløve

De ble samtidig gjort oppmerksomme på hvor mange gjeldskrav de hadde.

- Du (Trine) har 69 ulike gjeldskrav, det er helt ekstremt mange, bedyrer Lene Drange under onsdagens episode.

Petter hadde 31 forskjellige gjeldskrav, noe som dermed utgjør 100 gjeldskrav til sammen.

- Dere må begge to slutte å være såpass sløve når det gjelder egen økonomi rett og slett. Det er jo det som er ordet for denne bunken, det er jo sløvhet, konkluderer Kvadsheim.

Hvordan det vil gå med Petter og Trine i «Luksusfellen», kan du se i kveldens episode klokken 20.30 på TV3.

Mest sett siste uken