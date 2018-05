Petter Stordalen dropper 16. mai-fest – drar til utlandet

– Det er naturlige årsaker til at det har blitt slik, sier hotellkongen.

Petter Stordalen (55) og Gunhild Stordalen (39) satset på comeback for den tradisjonelle 16. mai-festen i år. Slik blir det ikke.

Nå bekrefter Stordalen overfor Nettavisen at det heller ikke i år blir noen temafest. Han og kona Gunhild drar til utlandet.

– Vi skal feire henholdsvis 16. og ikke minst nasjonaldagen – 17. mai – i Stockholm hvor vi er invitert av den norske ambassaden. Jeg skal holde tale på Skansen, etter at vi har gått i 17. mai-tog, sier Stordalen til Nettavisen.

– Det er naturlige årsaker til at det har blitt slik, og så var det slik at når vi først ble invitert til å ferie i Sverige, med tanke på den virksomheten vi har der og alle nordmenn som bor der, så var det en fantastisk mulighet. Å feire sammen med nordmenn i utlandet er noe vi ikke har gjort før, sier hotellkongen.

Dette er fjerde år på rad at ekteparet Gunhild og Petter Stordalen ikke holder «dagen-før-dagen»-festen.

De to har som kjent arrangert storslåtte temafester de siste årene. Tidligere har begrunnelsen for å avstå fra festlighetene vært Gunhilds sykdomssituasjon.

Hun ble i 2014 diagnostisert med den livstruende bindevevssykdommen systemisk sklerodermi, og ble samme vinter behandlet ved en klinikk i Nederland.

– Vurderer dere et nytt comeback for 16. mai-festen til neste år?

– Tiden vil vise, sier han.

– Går det bra med Gunhild?

– Det har jeg ingen kommentar til, sier Stordalen.

I mars 2016 gikk Gunhild Stordalen åpent ut i norske medier og fortalte at hun hadde fått et alvorlig tilbakefall. Kilder nær paret sa da til Nettavisen at de hadde vært gjennom en tøff periode, og at de var lei seg for at de ikke fikk arrangert festen det året.

Året før samlet paret en gruppe nære venner til fest på Stordalens luksushotell The Thief på Tjuvholmen i Oslo, som en liten erstatning for at den store festen altså ikke ble noe av.

Sist 16. mai-fest ble arrangert på Nordic Choices hovedkontor på Frogner i Oslo var i 2014. Da var festens tema grunnlovsjubileet. Den gang ble inngangspartiet på hovedkontoret på bygget om til en kopi av Slottet.

På gjestelisten til den storslagne festen står alt fra artister, idrettsutøvere, skuespillere, forretningsfolk og TV-personligheter – og Kjendis-Norge pleier å strømme til og være i skikkelig festmodus.

