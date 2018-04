Petter Stordalen gjør rederikontor om til hotell

Bygger hotell med 122 rom - vil gjenopplive Jernbanetorget. Se hvordan det blir på innsiden i videoen over!

For 105 år siden la D/S «Kristianiafjord» ut på sin jomfrutur til New York med kongen, Stortinget og regjeringen om bord på første etappe til Bergen. Dette var starten på linjefart over Atlanteren for Den norske Amerikalinje - først emigrantfart og senere turisme.

Åpner i 2019

Nå skal Den norske Amerikalinjes ærverdige rederipalass nær Oslo S vekkes til live som hotell. Det åpner etter planen i 2019 med 122 rom.

- Vi skal vekke Jernbanetorget til live som et sted folk møtes og er, ikke bare haster forbi, sier hotelldirektør Wilhelm Hartwig ifølge en pressemelding.

BYGGES OM: I dette kontorbygget på Jernbanetorget 2 holdt Den norske Amerikalinje til. Nå skal det gjøres om til hotell.

Han får ansvaret for gjenopplivingen av Den Norske Amerikalinje. Bygget blir den nye, store satsingen i Oslo for Petter Stordalen og Nordic Hotels & Resort.

- Vi gikk “all in” da vi åpnet The Thief for fem år siden, nå gjør vi det igjen, sier Stordalen i en pressemelding.

Han har også tre Comfort-hoteller rundt Jernbanetorget.

Tar med seg historien

Bygget som nå blir hotell var hovedkvarteret til rederiet Den Norske Amerikalinje som åpnet i 1919. Rederiets historie er også noe av det hotelldirektør Hartwig akter å forvalte, selv om han understreker at det ikke skal bli noe museum.

- I en hundreårsperiode fra 1830 til 1930, var det nesten 900.000 nordmenn som krysset Atlanterhavet. Det er en del av vår felles kulturarv, og det er så rikt. På den ene siden har du jomfruturen i 1913, med emigranter som skulle søke et bedre liv og finne lykken i Amerika. Men du har også avslutningen på 70-tallet, hvor Amerikalinjen var kjent som eksklusive cruiseskip for noen av verdens rikeste mennesker. Det er en så utrolig potent historie. Jeg har følt mye på hvordan vi respektfullt, smakfullt, men samtidig progressivt skal forvalte dette, sier han.

Håper på nytt liv på Jernbanetorget

Stordalen sikter mot åpning i 2019, og hotelldirektør Hartwig har tro på suksess:

- Vårt ønske er å skape et hotell- og restauranthus som setter det bankende hjertet til Oslo på kartet. Gjennom spennende partnerskap og sterk lokal forankring skal vi skape liv i et område som har vært ganske dødt. Bare se på Youngstorget. For 10-15 år siden var det ikke folk der, men nå er det det kuleste stedet du kan dra til på en fredag i Oslo. Jeg er sikker på at det samme vil skje rundt Jernbanetorget, sier han.

Navnet Amerikalinjen er ikke bare forbundet med amerikafart og cruisefart i norsk historie, men også med et av våre mørkeste kapitler. Det var nemlig fra Amerikalinjens kai i Oslo, Utstikker 1, at lasteskipet «Donau» gikk ut med jødiske fanger om bord 26. november 1942. 529 norske jøder ble sendt med frakteskipet. Av 773 deporterte jøder fra Norge overlevde 38. På Akeshuskaia er det i dag reist et monument til minne om de norske jødene som ble deportert og drept.

