Plukker fra hverandre Kunstsilo-regnestykke

Lite gjennomarbeidet, hastverk og dårlig kvalitetssikring - det er dommen over de økonomiske kalkylene til 600 millioners-prosjektet.

Statsautorisert revisor Aage P. Danielsen har mer enn 40 års erfaring, og han legger ikke fingrene mellom etter å ha gjennomgått de økonomiske kalkylene til de omstridte prosjektet:

- Min anbefaling - og den går til alle berørte - er å ta en «time out», konkluderer Danielsen et et notat som plukker fra hverandre optimistiske regnestykker for hva prosjektet kommer til å koste.

- Jeg har sendt det til alle involverte parter i Kunstsilo-saken, sier Danielsen til Fædrelandsvennen.

Penger tas fra unge, gis til kunst

Planen om å bygge det store prosjektet har skapt stort engasjement i Kristiansand etter at den almennyttige stiftelsen Cultiva bestemte seg for å bevilge 100 millioner kroner som egentlig var forbeholdt barn og ungdom, og heller bruke dem på bygget som skal huse en samling fra milliardæren Nicolai Tangen.

Tilhengerne peker på at Kunstsilo kan sette Kristiansand på kartet og trekke til seg turister. Kritikerne frykter at det blir et pengesluk som vil koste det offentlige titalls millioner kroner i året i en mange år fremover.

- Det jeg ser, er urovekkende, skriver statsautorisert revisor Aage P. Danielsen etter å ha pløyd gjennom dokumenter og kalkyler.

Har ikke egenkapital

Revisoren har sett på en serie anslag som spriker, og lander på at hus, tomt og finansiering vil koste 525-555 millioner kroner.

Det innebærer behov for eksterne lån på 265-280 millioner kroner for Sørlandske Kunstmuseeum (SKMU), som skal eie bygget. SKMU har, ifølge revisoren, en egenkapital på 7,4 millioner kroner - noe han karakteriserer som «svært lite når man skal oppta et lån i den størrelseorden det her er snakk om».

Revisoren er spørrende til om noen vil låne bort så mye penger uten å få tilleggsgaranter, og setter merkelappen «rødt lys» på finanseringen.

«Vågalt og urealistisk»

Gjennomgangen av driftsbudsjettet får like hard medfart, og revisoren har ingen tro på forutsetningen om 150.000 besøkende, der 55 prosent betaler full billettpris på 150 kroner.

KRITISK: Statsautorisert revisor Aage P. Danielsen mener at regnestykkene for Kunstsilo-prosjektet ikke holder sammen.

- At 55 % vil betale full pris er uansett et vågalt og urealistisk beløp i forhold til hva andre kunstmuseer opplever, skriver revisoren.

Totalt drømmer man om 70 millioner kroner i årlige publikumsinntekter, men Aage P. Danielsen vender tommelen ned for regnestykket.

- Ingen av de sammenlignbare institusjonene jeg vi internett har sett på, har tilnærmelsesvis en slik inntektsside. I tillegg har de knapt finanskostnader, konkluderer han og setter også driftsbudsjettet på «rødt lys».

Offentlig pengesluk

Finanseringsplanen for Kunstsilo forutsetter at offentlige bevilgninger dobles fra 20 til 40 millioner kroner i året fra stat, fylke og kommune. Uten en slik opptrapping blir det ikke noe av Kunstsilo.

Gjennomgåelsen viser at revisor Danielsen er bekymret for både inntekts- siden og kostnadssiden. Han mener at man ikke har tatt høyde for avskrivninger og renter, som vil øke driftskostnadene med 19 millioner kroner i året.

I tillegg er hans analyse at også den øvrige driften er undervurdert, og at faresignalene er betydelige. «Rødt lys» igjen.

- Risikoen for at SKMU ikke klarer sine forplikelser er betydelige, skriver statsautorisert revisor Aage P. Danielsen i sin analyse av Kunstsilo.

Museumsdirektøren avviser kritikken

Hvis det blir noe av Kunstsilo, så er det Sørlandske Kunstmuseum som tar den økonomiske risikoen for lånet på minst 265 millioner kroner og mulige årlige millionunderskudd.

Stiftelsen har lite egenkapital, og motstanderne frykter at det offentlige vil garantere for lånet, slik at det blir Ksristiansand kommune som til slutt får regningen.

SKMU-direktør Reidar Fuglestad avviser analysen til den statsautoriserte revisoren, og sier til Fædrelandsvennen at de «er klare til å «gønne på» og jobbe videre med dette».

Her er svaret fra Sørlandske Kunstmuseums direktør:

Langt igjen til beslutning

Foreløpig er det ingen avtale om den eksterne finanseringen på 265 millioner kroner, og ingen av de offentlige institusjonene har gitt løfte om noen garanti for et slikt lån.

Cultiva-stiftelsen har bevilget 100 millioner kroner til Kunstsilo, og i forrige uke anbefalte hovedutvalget for kultur i Vest-Agder Fylkeskommune å si ja til 25 millioner kroner.

Men anbefalingen ble gitt med klare krav fra Arbeiderpartiet om at Sørlandets Kunstmuseum utarbeider et kvalitetssikret driftsbudsjett for de nærmste fem årene.

Saken skal opp i Fylkesutvalget i morgen, og det hører med til bildet at en av Arbeiderpartiets representanter i Fylkesutvalget er Randi Øverland - ektefellen til den kritiske statsautoriserte revisoren Aage P. Danielsen.

Les mer: Anbefaler fylkeskommunal bevilgning til kunstsiloprosjekt med flere forutsetninger

Fremskrittspartiet stemte imot bevilgningen, mens Høyre og Venstre ville gi pengene uten kravene fra Arbeiderpartiet.

Mest sett siste uken