PM stenger alle butikkene innen lørdag - 302 ansatte mister jobben

Kroken på døra for 49 butikker.

- Vi har ingen løsning å komme med, så det betyr at butikkene stenger og de ansatte mister jobben i PM, sier bobestyrer i PM, Håvard Wiker, til Nettavisen.

PM Retail gikk konkurs i oktober. Siden den gang har det vært jobbet intenst for å finne ny eier til kjeden.

Stenger fredag

Håpet har vært å unngå at de 49 butikkene stenger, slik at kjedens 302 ansatte ikke blir stående uten jobb.

Nå er imidlertid det håpet ute for kjeden.

Hans-Petter Bjarøy i konkurshåndteringsselskapet Bjarøy AS, som bistår pantehaver i PM-konkursen, bekrefter at at kjedens butikker stenger denne uken.

- Vi legger ned de aller fleste butikkene på fredag. Det er mulig noen holder åpent også lørdag, men det er i så fall aller siste dag, sier Bjarøy til Nettavisen.

Det betyr også at de ansatte mister jobben i kleskjeden. Det var 302 personer som jobbet i PM ved konkursåpning.

Jobb for noen

Bjarøy understreker imidlertid at enkelte butikklokaler kan bli tatt over av nye eiere som vil ha de ansatte med videre.

- Det er mulig at det kommer en løsning for enkelte lokasjoner, men det blir ikke som PM, sier Bjarøy.

Siden konkursen har de ansatte ifølge Ringerikes Blad fått lønn via et rentefritt lån fra DNB, slik at de kan få selge ut resten av varelageret innen utgangen av november.

PM selger nå klærne kraftig rabattert. Den siste uken går alt på 80 prosent rabatt for å få ut flest mulig varer før dørene stenges for godt.

Nettavisen har også vært i kontakt med et titalls PM-butikker, som alle bekrefter at fredag er siste åpningsdag.

Ville ha ny eier

Tidlig i oktober i år ble det kjent at PM gikk konkurs etter flere tunge år.

Da var det imidlertid ventet at de ville finne en ny eier til kjeden. Det viste seg imidlertid å være umulig. Senere i oktober abandonerte bobestyrer Håvard Wiker, altså at han opphevde beslaget i konkursboet. Da var det duket for opphørssalg og

- Selv om det fortsatt er en mulighet til at det kommer en løsning for videre drift, men det ser ikke slik ut nå. Det går mot at butikkene blir stengt, og at de ansatte i PM ikke vil ha en jobb etter at salget er over, sa Wiker til Nettavisen.

I 2012 kjøpte oppkjøpsfondet FSN capital selskapet og fikk inn tidligere Orkla-sjef Dag Opedal som styreleder. Utviklingen har imidlertid ikke vært slik de ventet eller håpet.

- Det har vært jobbet hardt med ulike løsninger i selskapet, i styret, i banken og hos oss som eiere. Både eierne og långiverne har bidratt med ny kapital i flere omganger over de siste årene, men nå må vi dessverre konstatere at vi ikke klarte å komme i mål, sier Eskil Koffeld på vegne av FSN Capital Partners, investeringsrådgiver til FSN Capital III.

