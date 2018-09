Politiet vil ha ubetinget fengsel for tidligere Nav-sjef som snoket i privatlivene til folk

Snoket på fotballspillere, personer hun selv ansatte, naboer og venner.

OSLO TINGRETT (Nettavisen): Mandag omtalte Nettavisen saken om en tidligere Nav-leder som er tiltalt for å ha snoket på naboer i ulike Nav-registre. Bakgrunnen skal være en svært betent og årelang nabokonflikt.

I retten forklarte den tiltalte kvinnen at hun ønsket å tro at naboene drev med trygdesvindel, og at hun kunne ta dem for dette.

I retten kom det frem at den tiltalte kvinnen har gjort 186 oppslag på naboene hun har vært i konflikt med, inkludert barna til et par. Hun skal også ved to anledninger ha snoket i sykmeldinger til kvinnen i naboparet.

Tirsdag var det avsluttende prosedyrer i retten og politiadvokat i Oslo politidistrikt Aase Schartum-Hansen argumenterte for at den tiltalte kvinnen skal straffes med ubetinget fengsel i 21 dager, i tillegg til å betale saksomkostninger.

Ubetinget fengsel for snoking er ytterst sjelden. Tidligere i år ble eksempelvis en politimann dømt til 15 dagers betinget fengsel for snoking i politiets registre.

Snoket på fotballspiller

Politiadvokaten la fire punkter til grunn for påstand om ubetinget fengsel:

Omfanget og tidsperioden for søkene.



Graden av sensitive opplysninger/informasjon som var kikket i.



Hvilke personer det er gjort søk på.



Tiltaltes stilling og rolle på arbeidsplass.

Politiadvokat Aase Schartum-Hansen.

Kvinnen i 50-årene er også tiltalt for å ha snoket i privatlivene i ulike Nav-systemer til en rekke naboer, venner og venners venner, kollegaer og deres nærmeste familie, kjente fotballspillere, ledere i eliteserieklubber, trenere for idrettslag for barn, leieboere av naboer og personer hun selv ansatte.

- I denne saken har tiltalte erkjent straffskyld i henhold til tiltalebeslutningen. Hun har selv forklart at hun gjorde søk på sine nærmeste naboer og andre personer i hennes krets, sa Schartum-Hansen i retten.

- Offentlige registre skal sikre vern for personer som er innom helsevesenet, brukere i Nav og personer som er involvert i straffesaker hos politiet. Et sterkt personvern skal sikre det offentliges integritet, og folk skal ikke frykte at uvedkommende får opplysninger om dem.

Ifølge politiet skal kvinnen ha gjort til sammen 440 ulovlige oppslag på et ukjent antall personer i tidsrommet juni 2014 til midten av februar 2016.

- Omfanget i vår sak er så stort, det gjelder så mange at det gjør saken veldig alvorlig. Nav forvalter mange taushetsbelagte opplysninger. Det er meget krenkende for aktuelle brukere som vet at de at de er blitt søkt opp og kikket på. De mest alvorlige tilfellene i denne saken er søkene på de nærmeste naboene XX og YY, i tillegg til ZZ og hennes barn, sa politiadvokaten.

- Det er kjent at det har vært en nabokonflikt, noe som også gjør dette til en veldig alvorlig sak. Naboene vet at tiltalte kjenner til en rekke sensitive opplysninger om dem. Men de vet ikke om det er spart på. Det alvorlige innbruddet i personers private anliggende gjør lovbruddene skjerpende.

Den tiltalte kvinnen og hennes forsvarer mener det dreier seg om søk på mellom 50 og 70 personer, men tallfestet ikke antall søk.

Politiadvokaten gjorde også et poeng av at den tiltalte kvinnen tidligere har vært en betrodd leder i Nav-systemet.

Kranglet om tilståelsesrabatt

I utgangspunktet ville politiet sette straffen til 45 dagers ubetinget fengsel, men lang saksbehandlingstid, der politiet ikke drev aktiv etterforskning på 13 måneder, gjorde at påstand om straff ble redusert. Den tidligere Nav-lederen fikk også noe strafferabatt for å ha gitt en tilståelse, og påstanden ble altså satt til 21 dagers ubetinget fengsel.

Ikke uventet var den tiltalte kvinnens forsvarer svært uenig i utmåling av straff.

- Min klient har gitt en uforbeholden tilståelse, dette burde derfor ha gått som en tilståelsessak, sa Helene Elness.

Advokat Helene Elness.

I tilståelsessaker erkjenner en person de straffbare forholdene, noe som fører til at det blir mindre belastning for eventuelle fornærmede parter i saken, og saken blir oppklart raskere.

En tilståelsessak kan være forskjell på om man må sitte i fengsel eller ikke, i tillegg kan man få inntil 20 prosent i strafferabatt, for eksempel av en fengselsdom.

Den lange saksbehandlingstiden, med 13 måneder uten aktiv etterforskningsskritt, er også brudd på Den europeiske menneskerettskonvensjon, noe forsvarer Elness mente i seg selv skulle føre til at hennes klient skulle idømmes en bot, eller muligens en betinget fengselsdom.

- Når aktor sier at min klient skal ha en beskjeden tilståelsesrabatt, ja, da lurer jeg på hennes vurderingsevner. Vi har prøvd på alle vis om å få dette til å gå som en tilståelsessak. Min klient skal ha sin tilståelsesrabatt full ut, som alle andre.

Loggene fra Nav viser at den tiltalte kvinnen snoket i sykemeldinger og andre private opplysninger til naboer, fotballspillere, familiemedlemmer, venner og venners venner. Søkene ble gjort fra juni 2014 til februar 2016.

Ble hengt ut på nettet

Politiet mener at vilkårene for en tilståelsesdom ikke er oppfylt. Blant annet fordi de mener den tidligere Nav-lederen ikke ga en uforbeholden tilståelse.

Politiadvokat Schartum-Hansen tok opp at den tiltalte kvinnen ikke husket alle søkene hun hadde gjort, og at det måtte føres vitner i saken for å få alle fakta på bordet.

Forsvarer Elness anførte at hennes klient allerede har måttet bøte for Nav-snokingen ved at hun i praksis mistet jobben sin, og at hun er blitt hengt ut på nettet med fullt navn av en blogger.

- Min klient jobbet 21 år i etaten. Da hun ble suspendert var det et tydelig signal om at det var grunnlag for oppsigelse. Det er en så stor tilleggsbelastning å miste jobben at dette må anses som en tilleggsstraff.

Aktor la ned påstand om at hennes klient skulle anses på mildeste måte (som betyr at hun skal få minst mulig straff), i tillegg til at hun ikke skulle betale saksomkostninger.

Det siste som skjedde i retten var at den tidligere Nav-sjefen beklaget snokingen til to av naboene som ble hardest rammet.

- Til dere, jeg beklager. Jeg får ikke gjort noe med det jeg har gjort, men jeg har ikke lagret noen av opplysningene eller gitt dem videre. Jeg beklager at dere føler på den usikkerheten.

