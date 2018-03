Gårdeierne som har leid ut lokaler til ulovlige pokerklubber kan bli siktet for medvirkning, skriver Aftenposten.

Torsdag i forrige uke gikk politiet til aksjon mot fem pokerklubber i Oslo, etter mistanke om at det foregikk ulovlig pengespill i lokalene.

Fredag skriver Aftenposten at politiet gjennom etterforskningen også skal finne ut om det er grunnlag for å sikte eierne av lokalene hvor pokerklubbene holdt til. Disse kan bli siktet for medvirkning til lovbrudd.

Les også: Frps kommunikasjonssjef var klubbmester i ulovlig pokerklubb

Politiadvokat Philip Green i Oslo-politiet sier på generelt grunnlag at huseierne kan risikere straff for å medvirke til ulovlig pokervirksomhet ved å leie ut til disse klubbene.

– Dette gjelder både om huseier gjør det bevisst, men også dersom huseier burde ha forstått at det er en ulovlig pokerklubb som er leietaker, sier Green til avisen.

Store eiendomsselskaper som Thon eiendom, KLP eiendom, Skanska og Søylen Næringseiendom er blant dem som har leid ut til pokerklubbene. (©NTB)

Bakgrunn: Storaksjon på norske pokerklubber

Mest sett siste uken