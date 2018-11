Posten frykter hauger av uavhentede småpakker når 350-kronersgrensen ryker

Posten frykter «svenske tilstander», med berg av uavhentede pakker, når 350-kronersgrensen for avgiftsfri netthandel forsvinner.

I budsjettavtalen mellom regjeringen og KrF blir grensen for avgiftsfri netthandel fra utlandet fjernet fra 2020. Dermed må alle småpakker tolles inn, og Posten frykter det vil føre til at folk vil nekte å ta imot det de selv har bestilt, melder NRK.

– Det er klart at hvis du har bestilt noe til under hundrelappen, og vi tar et tollgebyr på 158 kroner, så er du ikke interessert i å hente den pakken, sier pressesjef John Eckhoff i Posten.

Da svenskene fjernet sitt momsfritak i mars, meldte SVT om 400.000 uavhentede pakker som måtte sendes i retur. Det fremstår som et skrekkscenario, som Eckhoff vil unngå.

Les også: Virke jubler over at 350-kronersgrensen trolig er historie

Posten kan bli sittende med innkrevingsjobben, og det foreligger ikke noe konkret forslag til hvordan det kan løses innen et års tid. Høyres Henrik Asheim ser for seg en løsning hvor norsk moms betales rett i nettbutikken, men Eckhoff er skeptisk.

– Vi tror ikke at Norge kan utvikle en egen innkrevingsordning som alle verdens nettbutikker vil benytte, sier pressesjefen.

Han tror likevel det er mulig å finne en løsning innen 2020, men da må reglene endres så Postens håndtering kan bli mer effektiv, mener han.

Pressesjef John Eckhoff i Posten Norge.

Jublet

Det var som en del av budsjettavtalen mellom KrF og regjeringspartiene at fire partiene ble enige om å fjerne 350-kronersgrensen fra 2020. Dermed kan man ikke lenger handle på nett fra utlandet uten å betale norsk moms og avgifter.

Flere landsforeninger gleder seg over avgjørelsen.

- Vi skulle gjerne sett at dette viktige skiftet kom allerede neste år, men er fornøyd med at norsk varehandel endelig kan få konkurrere på like vilkår, sier bransjedirektør Leif Bache-Mathiesen i NHO Service og Handel.

Organisasjonen omtaler fribeløpet som «en ren subsidie av utenlandske nettbutikker», som har «undergravet konkurransesituasjonen til norske produsenter og varehandel».

- Å fjerne 350-kronersgrensen har vært en av våre viktigste politiske saker over lang tid. Det vil trolig skape 1700 nye arbeidsplasser og være et viktig bidrag til ny optimisme, sier administrerende direktør Anne-Cecilie Kaltenborn.

Anne-Cecilie Kaltenborn i NHO Service og Handel.

Direktør Petter Haas Brubakk i NHO Mat og Drikke er også fornøyd med at 350-kronersgrensen ryker, men sier det ikke er nok.

- Det er et viktig skritt i riktig retning, men det løser ikke hovedproblemet. Avviklingen vil ikke gi noen effekt på den fysiske grensehandelen. Det er det kun en reduksjon i det høye avgiftsnivået i Norge som kan løse. Derfor burde også økningen i avgiften på alkoholfrie drikkevarer vært reversert, sier han i en pressemelding.

Kritisk

Flere har imidlertid vært kritisk til å å fjerne 350-kronersgrensen.

Henrik Begby Andersen i nettbetalingsleverandøren Dibs i Norge uttalte til Nettavisen i fjor at ingenting tyder på at en fjerning av momsgrensen vil gi en særlig vekst i antall jobber i Norge, slik mange av kritikerne tror.

- Det vi så da grensen ble hevet fra 200 til 350 kroner, var at det nesten ikke hadde effekt på netthandelen. Vi har heller ingen grunn til å tro at en fjerning vil føre til veldig mange flere arbeidsplasser, sa Andersen til Nettavisen.

Jorge Jensen Forbrukerrådet

Dibs gjennomfører årlige rapporter om norske handlevaner på nettet.

Les mer: Eksperter hardt ut mot rødgrønt momsforslag

Også Forbrukerrådet uttrykte skepsis.

- Når politiske partier ønsker å fjerne momsfritaket, så er det ikke basert på hensynet til forbrukere. Det vil gi dem høyere priser, dårligere utvalg og mindre konkurranse, sa Jorge Jensen, avdelingsdirektør i Forbrukerrådet, til Nettavisen.

(©NTB)

Mest sett siste uken