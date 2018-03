Prince hadde ekstremt mye fentanyl i blodet da han døde

Etterforskningen pågår fremdeles.

NEW YORK (Nettavisen): Nyhetsbyrået The Associated Press har fått tilgang til toksikologirapporten fra obduksjonen av Prince. Den viser at musikkstjernen hadde ekstremt mye fentanyl i kroppen.

Fentanyl er et syntetisk smertestillende opioid og cirka 80 ganger sterkere enn morfin, ifølge Store norske leksikon. Ifølge AP er det også 50 ganger sterkere enn heroin.

Menneskekroppen bygger over tid opp toleranse for fentanyl, hvilket gjør det vanskelig å si hvor stor dose som vil være dødelig i hvert enkelt tilfelle.

Toksikologirapporten viser at fentanylandelen i 57-åringens blod var 67,8 mikrogram per liter. I rapporten bemerkes det at dødsfall er dokumentert hos mennesker som har mellom 3 og 58 mikrogram per liter i blodet.

I leveren var det 450 mikrogram per kilogram. Konsentrasjoner høyere enn 69 mikrogram vil normalt innebære en risiko for død. Funnene i blodet og leveren indikerer at Prince inntok fentanyl oralt og at stoffet fikk tid til å sirkulere før døden inntraff.

- Denne mengden i blodet er umåtelig høyt, selv for en som er i kronisk smerte og vant med fentanylbehandling, sier doktor Lewis Nelson ho Rutgers New Jersey Medical School til AP.

I forrige uke uttalte påtalemakten i Princes hjemdistrikt at det fremdeles pågår etterforskning og at det kan bli aktuelt å ta ut tiltale mot noen.

Prince ble funnet død i sitt hjem Paisley Park 21. april 2016.

