Prisene på grovfôr rett i været - frykter tørkesituasjonen utnyttes

Bekymringsmeldingene har tikket inn hos Norsk Bondelag, som ber korn- og husdyrprodusentene jobbe sammen.

Vi er inne i den verste sommertørken i Norge siden 1947, og det har rammet landets bønder hardt. Korn- og fôrproduksjonen er dramatisk rammet, og i starten av juli skrev Nettavisen at mange bønder kun har høstet om lag en tredel av normal førsteslått.

Unormalt dyrt fôr

Nå melder flere også om skyhøye fôrpriser. Den siste tiden har Norges Bondelag fått flere meldinger fra fylkesledere og bønder i Norsk Bondelag.

- Det tikker inn bekymringsmeldinger fra fylkesledere og andre om ualminnelige høye priser på grovfôr. Både på høy og på andre fôrmidler, forteller leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes.

Grovfôr er betegnelsen som brukes på mindre energirikt fôr, som gress og høy, kontra kraftfôr som er mer energitett.

Redd situasjonen kan utnyttes

Bartnes er bekymret for at den ekstreme situasjonen kan utnyttes, og etterlyser mer dugnadsånd.

- Det er avgjørende at korn- og husdyrprodusenter jobber sammen.

- Værvarselet for de rammede områdene viser at det vil fortsette å være tørt og varmt vær. Vekstsesongen blir kort, og det betyr at krisesituasjonen eskalerer betydelig, sier han.

9. juli meldte NRK at norske bønder manglet fôr til 12 000 dyr. Flere frykter masseslakt av besetningen fordi de ikke har nok fôr til vinteren.

- Vi er inne i en ekstraordinær situasjon, og mange er utsatt for betydelige kostnader rundt det å skulle berge vinterfôrlageret, fortsetter Bartnes.

Ber om krisepakke

Grunnet den ekstreme tørken går nå Norsk Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag sammen og ber regjeringen om krisehjelp. De mener konsekvensene for norsk matproduksjon kan bli dramatiske.

– Det er en prekær situasjon for norsk landbruk med tørke og fôrmangel. Det tørre og varme været fortsetter og det må konstateres at vi nå er i en krisesituasjon. For hver dag som går uten regn, reduseres mulighetene for å redde eller bedre situasjonen gjennom en god høstavling med gress, sier Bartnes til NTB.

