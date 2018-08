Priskrigen tilspisser seg: Extra starter priskrig på fisk og kommer med prisløfte

Kraftig priskutt på fiskepinner, fiskegrateng og fiskefilet.

- Vi har allerede jobbet hardt for at kundene skal få billig mat, og nå skal vi jobbe enda hardere. Vi fortsetter å presse prisene i markedet, sier Extra-sjef Christian Hoel til Nettavisen.

Coop-kjeden kunngjør mandag at de kutter prisene på en rekke fiskeprodukter med opptil 40 prosent. Dette er altså ikke salg, som gjelder kun for en begrenset periode, men permanente priskutt.

Les også: Høyere matvarepriser driver inflasjonen oppover

Blant annet reduserer Extra prisen på Findus fiskegrateng og Lerøy Fiskepinner med 40 prosent, mens Coops ørretfilet nå blir 30 prosent billigere (se hele oversikten i faktaboks).

Kuttene har ikke gått upåaktet hos konkurrentene til Extra. Kiwi har allerede bekreftet at de kutter prisene tilsvarende på deres sammenliknbare varer.

Fakta: Her er priskuttene

Priskuttene til Extra, gammel pris i parantes: PRIMAR BACALAO, 1KG: 30 %, 69,30 kroner (99,00) FINDUS FISKESUPPE ORIGINAL, 500G: 20 %, 34,72 kroner (43,40) COOP LETTSALTET TORSK M/SKINN, 360G: 20 %, 42,48 kroner (53,10) COOP TEMPURA PANERT TORSK, 420G: 40 %, 41,94 kroner (69,90) COOP TEMPURA PANERT SEI, 330G: 20 %, 43,60 kroner (54,50) COOP LAKSEFILET, SITRON/PEPPER, 4X125G: 10 %, 89,10 kroner (99,00) FINDUS FISKEGRATENG KYSTENS 390G: 40 %, 15,54 kroner (25,90) FINDUS TORSK FYLT, 300G: 16 %, 49,90 kroner (59,40) LERØY FISKEPINNER, 450G: 40 %, 22,62 kroner (37,70) ACSOOP SEIBIFF MED LØK, 530G: 20 %, 46,32, (57,90) FINDUS FISH & CRISP ROLLS, 240G: 10 %, 28,71 kroner (31,90) COOP FISKEKAKER, 400G: 30 %, 27,93 kroner (39,90) COOP FISKEPUDDING, 480G: 10 %, 24,75 (27,50) COOP GP ØRRETFILET MED SKINN, 500G ALU: 30 %, 51,59 (73,70) COOP TORSKELOIN, 4X125G: 5 %, 52,54 kroner (55,30) RØRVIK FISKEBOLLER, 400G: 30 %, 24,15 kroner (34,5)

- Vi blir kopiert på det meste. Extra er hele tiden i forkant med å holde prisene nede og vi ser at konkurrentene kopierer oss. Sist var det priskutt på vegetarserien, noe som fikk utrolig bra mottakelse. Nå vil vi gi mer sunnhet til folket gjennom mer fisk og sjømat, både fersk og frossen fisk, sier Hoel.

Les også: Extra ypper til priskrig på vegetarprodukter

Kiwi mener imidlertid det er Extra som kopierer dem.

- Det er tydelig at Extra har latt seg inspirere av Kiwis mange priskutt-kampanjer. Det er ingen tvil om at Kiwi var først ute med priskutt-kampanjer, sier kommunikasjonssjef i Kiwi, Kristine Aakvaag Arvin til Nettavisen.

Priskuttet til Extra er det siste i en lang rekke priskutt fra lavpriskjedene det siste året, de fleste initiert av Kiwi. Kuttene inkluderer hygieneprodukter, pizza- og tacoprodukter og lettbrus.

Les også: Kiwi starter ny priskrig: Kutter prisene på 220 produkter

Les også: Kiwi utløser prisras på pizza og taco

Les også: Lavpriskjedene kutter prisen på lettbrus

- I motsetning til brus er dette et ledd for å få et god kosthold, legger Hoel til med henvisning til at konkurrenten Kiwi i vår gjorde et tilsvarende priskutt på lettbrus.

Kommer med prisløfte

Extra lanserer samtidig et prisløfte. Det er ikke en prisgaranti, men en «kraftig ambisjon» overfor kundene.

- Vi lover at vi skal fortsette å presse markedet som den yngste lavprisaktøren og gjøre alt for at du skal handle ekstra billig, sier Hoel.

Han sier at første ledd i denne nye strategien er at de kutter prisen på fisk og sjømat.

- Priskonkurransen er beintøff og vi ser konkurrentene tar oss seriøst., sier Hoel.

Kiwi svarer

Kiwi bekreftet at de kutter prisene på sammenliknbare varer.

- Vi gir oss aldri på pris, og det har vi blant annet bevist gjennom å vinne fire av de fem siste prisundersøkelsene i VG. Vi har selvfølgelig satt ned prisene tilsvarende på våre sammenlignbare varer, sier Arvin, til Nettavisen.

Hun sier imidlertid at enkelte av varene, blant annet 400 gram fiskekaker, fortsatt er billigere hos Kiwi, selv etter Extras siste kutt.

- Vi skal fortsette å kjempe for å være billigst på alle varer, hver dag. Den tøffe konkurransen kommer kundene til gode, men Kiwi-kundene skal handle billigst uansett, sier Arvin.

Rema 1000 svarer på sin side slik:

- Vi synes det er supert at Coop har bestemt seg for å satse på fiskemat. For oss er fisk og skalldyr en av de største varegruppene på middagsmat og kundene våre skal være trygge på at de kan fortsette og handle hos oss til bare lave priser, sier kommunikasjonssjef Ann-Kristin Pettersen til Nettavisen.

Skal øke kraftig

Extra hadde planer om å få opptil 100 nye butikker i år. Så langt er bare 22 åpnet, men Hoel lover en økt nyåpningstakt på høsten, selv om de neppe kommer helt i mål innen utgangen av året.

-Vi skal åpne 3 til 5 butikker i uka. Ambisjonen var cirka 100 butikker i år. Det blir vanskelig å nå, men vi skal klare mesteparten av det, sier Hoel.

Mest sett siste uken