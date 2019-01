Renter på båtlån

Denne oversikten viser alle båtlån, der sikkerheten tas i båten.

Renten på båtlån avhenger av om båten er registrert i Skipsregisteret. I oversikten under kan du filtrere rentene på båter som er under, eller fra 7 meter under «Type båt». Du kan også velge om du skal vise rentene med 20 prosent egenkapital, eller 35 prosent egenkapital.

Renten er høyere på båter som er kortere enn 7 meter.

Listen under er sortert etter effektiv rente ut fra det du legger inn av lånebeløp og nedbetalingstid.

Om båtlån.

