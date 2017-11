Professor mener flyselskapene utnytter folks manglende planleggingsevne

Billettpriser går til værs før avgang, viser kartlegging i Dagens Næringsliv.

Finansavisen har fått reisebårykjeden G Travel til å følge med på utviklingen i prisen på business- og økonomiklassebilletter til de mest populære destinasjonene fra Oslo.

NHH-professor Alexander Cappelen.

Undersøkelsen er gjort de siste tre ukene før avreise fra hovedstaden 25. oktober med retur samme ettermiddag.

Prisoversikten DN (krever abonnement) har hentet inn viser en stor økning i prisene fra bestilling mer enn 20 dager før avreise, sammenlignet med hvis du bestiller billetter 0-3 dager før avreise.

Solide økninger

Et utvalg fra DNs tall viser følgende forskjeller mellom de billigste og dyreste billettene:

Økonomibilletter:

Oslo - Bergen: økning på 146 prosent fra billigst til dyrest.

Oslo - London: økning på 168 prosent fra billigst til dyrest.

Oslo - København: økning på 154 prosent fra billigst til dyrest.

Business-/pluss-/flex-billetter:

Oslo - Bergen: økning på 70 prosent fra billigst til dyrest.

Oslo - London: økning på 78 prosent fra billigst til dyrest.

Oslo - København: økning på 59 prosent fra billigst til dyrest.

Alexander Wright Cappelen er professor ved Institutt for samfunnsøkonomi ved Norges Handelshøyskole (NHH). Han mener folks dårlige evne til å planlegge blir utnyttet av flyselskapene.

- Flyselskaper utnytter

- Ingen vil jo bevisst sløse med hverken egne eller arbeidsgivers penger. Dette handler snarere om å utsette beslutninger til dagen etter. noen er flinke til å planlegge mens andre er det ikke. Man tenker at det ikke spiller så stor rolle om man utsetter dette til neste dag. Den mekanismen er veldig sterk. Og så utsetter man det så mange ganger at man ender opp med å bestille i siste liten, sier Cappelen til DN.

Informasjonssjef i SAS Knut Morten Johansen.

- Det interessante her er at dette blir en form for prisdiskriminering. Folk som av en eller annen grunn har problemer med å planlegge, betaler mer enn andre. Denne ekstrakostnaden blir nærmest en ekstra skattelegging for dem med begrenset rasjonalitet. Er det greit at flyselskapene på denne måten i realiteten utnytter folks manglende planleggingsevne, spør han videre.

Bestill i god tid

SAS oppfordrer alle til å bestille flybilletter så tidlig som mulig.

- Vårt råd er helt klart å planlegge i god tid. Og det lønner seg alltid å reise motstrøms. Nå til jul er det for eksempel mange som reiser ut fra Oslo til andre byer i Norge. Flyene er smekkfulle ut av Oslo, men kanskje bare halvfulle tilbake til Oslo (...), sier informasjonssjef Knut Morten Johansen i SAS til avisen.

Kommunikasjonssjef Lasse Sandaker-Nielsen i Norwegian.

Hos Norwegian forklares de ulike flyprisene slik:

- Prisene styres av tilbud og etterspørsel, og det betyr for eksempel at reiser til populære turistmål med avganger på fredag med hjemreise søndag er dyrere enn samme reisemål midt i uken. Det samme gjelder sommerferie mot lavsesong (...), sier kommunikasjonssjef Lasse Sandaker-Nielsen hos Norwegian til DN.

Han oppfordrer også reisende til å bestille billetter så tidlig som mulig.

