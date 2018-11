Prognose: Boligen din blir mindre verdt

Ferske tall viser at boligprisene kommer til å stige mindre enn inflasjonen fremover.

– Vi anslår at boligprisene vil øke meget forsiktig gjennom de neste årene, sier sjeføkonom Andreas Benedictow i Samfunnsøkonomisk analyse til Dagens Næringsliv.

Fram til slutten av 2021 er det ventet at prisene på norske boliger generelt vil stige 3,1 prosent, mot 5,5 prosent bare i Oslo.

Det innebærer at Benedictow ser for seg en realprisnedgang på 2,6 prosent for landet og kun 0,1 prosent for Oslo.

Flere årsaker

Dermed forventer Benedictow at prisene i perioden 2018-2021 kommer til å stige mindre enn inflasjonen, sånn at de ikke vil makte å følge med på prisstigningen ellers.

Det ene unntaket er faktisk Stavanger, hvor sjeføkonomen ser for seg en skarve vekst på realprisen.

SPÅR LABER VEKST: Andreas Benedictow ser for seg at norske boliger bli mindre verdt i 2022.

Årsaken til den moderate utviklingen er sammensatt, og Benedictow trekker fram flere grunner i intervjuet med DN.

Faktumet at boligprisene fortsatt holder et høyt nivå, at mange nye boliger har kommet på markedet, at befolkningsveksten har krympet og at rentene øker er bare noen av årsakene som nevnes.

- Ikke ny Oslo-topp før 2021

Mens de gjennomsnittlige boligprisene kun vil stige med 0,1 prosent i 2018, skal de tre neste årene gi en årlig vekst på tall fra 1,4 til 2,1 prosent.

– Ifølge våre prognoser når ikke Oslo en ny boligpristopp før etter 2021, sier Benedictow.

Etter at boligprisene i landet nådde toppen i april 2017, falt de seks prosent fram til årsskiftet, viser tall fra Eiendom Norge.

Også Statistisk Sentralbyrå legger seg på linje med Benedictow, og førstnevntes prognose fra begynnelsen av september anslår at boligene vil være på et lavere nivå i 2021 kontra toppen i 2017.

