Promilledommen til Norges rikeste kvinne går verden rundt

Botens størrelse vekker internasjonal oppsikt.

NEW YORK (Nettavisen): Katharina G. Andresen (22) må betale 250.000 kroner i bot etter å ha blitt tatt med promille på Hafjell, meldte Finansavisen torsdag kveld.

22-åringen er ifølge skattelistene Norges rikeste kvinne med en formue på 7,7 milliarder kroner.

«Dersom retten i foreliggende sak skulle tatt utgangspunkt i normal avkastning av siktedes formue, ville boten bli fastsatt i størrelsesorden 35-40 millioner kroner», står det i dommen.

Hun ble i stedet idømt en bot på 250.000 kroner. I tillegg ble hun dømt til 18 dager betinget fengsel og fratatt førerkortet i 13 måneder.

Hendelsen er omtalt i en av verdens største aviser, Daily Mail, som påpeker både størrelsen på boten og det faktum at bøter i Norge baserer seg på folks inntekt.

DAILY MAIL omtaler boten som Katharina G. Andresen fikk etter promillekjøringen.

The Guardian omtaler det samme og påpeker at Norge med sin grense på 0,2 i promille er blant Europas strengeste. Andresen hadde et alkoholnivå på 0,6 og ville dermed ikke ha blitt straffet i England, Wales eller Nord-Irland.

Saken har spredt seg også til USA, hvor en rekke medier har omtalt den. Blant annet Time Magazine og Fox News, som benytter seg av saken til nyhetsbyrået Associated Press.

Selv i New Zealand er saken omtalt.

