Men ekspertene mener vi ikke kunne klart oss uten.

Det har ikke gått upåaktet hen at «Skam»-skuespiller Ulrikke Falch trekker seg fra finale-nominasjonen til Vixen Influencer Awards.

Skuespilleren skriver i et innlegg på NRK tirsdag at flere av dem som er nominert til bloggprisen «fremmer et usunt utseendefokus, et ekstremt forbruk og halvt gjennomtenkte budskap om psykisk helse og plastisk kirurgi».

Bloggprisen deles ut på Grand Hotel i Oslo 4. februar.

Oppfatter ikke seg selv som forbilde



PR-rådgiver Haakon B. Schrøder forstår at Falch trekker seg, og synes kritikken hun fremmer er på sin plass.

– Veldig mange av bloggerne er destruktive forbilder. De fremmer et usunt fokus. De er ikke sin rolle bevisst og lever i sin egen verden. Bloggerne er den nye psykiatrien, sier han.

– Hvordan kan du mene det?

– Det er veldig mange bloggere som tar ut sin egen diagnose i åpenheten. Den personlige psykosen har aldri hatt bedre kår i Norge. Nå er det nesten blitt slik at du er ikke normal uten at du er litt unormal, sier PR-rådgiveren, som mener det hersker mange mørke krefter blant rosabloggerne.

– Det er ofte at innleggene handler om kjipe opplevelser, påpeker han.

Schrøder var en av Idar Vollviks PR-rådgivere da mobilselskapet i løpet av tre år og flere tusen medieoppslag gikk fra konkurs til milliardoverskudd.

KRITISK: Skuespiller Ulrikke Falch melder pass på bloggfest.



– Tar bloggerne for lett på ansvaret sitt som forbilder?

– Jeg tror at de fleste bloggere ikke er sitt ansvar bevisst. Mange av de kjente menneskene jeg har jobbet med har en fellesnevner: De ser ikke på seg selv som kjendis, og derfor ikke oppfatter seg selv som forbilder, sier Schrøder.

Toppblogger Sophie Elise Isachsen svarte tirsdag kveld på kritikken fra Ulrikke Falch med at hun « føler seg angrepet og fratatt retten til å mene».

«Du fraskriver meg, og alle andre som gjør gode ting med «feil» fremtoning, all kredibilitet for de gode tingene man gjør. Samtidig blir det påstått at de eneste som får oppmerksomhet og spalteplass i norske medier, er hjernedøde influencere som snakker tomt om psykisk helse og dypt om plastisk kirurgi – der deler vi ikke samme oppfatning, for jeg må kjempe mye hardere enn mange andre for å bli tatt på alvor, nettopp på grunn av innpakningen jeg kommer i» skriver Sophie Elise i en kommentar på NRKs nettsider.

Ikke uvanlig med forbilder



KK-redaktør Ingeborg Heldal understreker at hun støtter Sophie Elise, men mener likevel at Ulrikke Falch med sine uttalelser snakker for mange.

– Det er et kroppsfokus og et skjønnhetstyranni som veldig mange synes der et er umulig å leve opp til, sier Heldal til Nettavisen.

Samtidig påpeker hun at drømmen om å leve opp til sitt ideal ikke er noe nytt.

– Som ung er man ofte i sin mest usikre periode i livet, og man vil alltid finne noen å se opp til og måle seg selv mot. Da jeg var ung var «Det Nye Piken» og Samanta Fox som var manges forbilde, fortsetter KK-redaktøren.

DIPLOMATISK: Redaktør Ingeborg Heldal støtter både Sophie Elise og Ulrikke Falch.



Heldal forstår at Falch velger å trekke seg, men hun hadde helst sett at skuespilleren deltok på prisutdelingen og brukte stemmen sin der. Redaktøren har også lest Sophie Elises svar.

– I hennes virkelighet så gjør hun det hun kan. Bidra til åpenhet rundt helse og det å være misfornøyd med seg selv, sier Heldal om Sophies Elises innlegg.

Heldal mener også at bloggeren er klar over den påvirkningskraften hun har, og at hun ønsker å bruke den riktig.

Selv om det er mange meninger om innholdet til norske toppbloggere, så sier Haakon B. Schrøder det nettopp er innholdet som har skapt dem og gjort dem populære.

– Hva hadde bloggerne vært uten motepresset og «jeg-tyranniet»? De hadde ikke fått den oppmerksomheten de får i dag. En blogger er veldig nært seg selv, og det er nettopp det vi vil lese. Bloggerne er den nye vinen på godt og vondt, slår han fast.

