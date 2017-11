Aller Media går inn i AID

Aller Media, som eier blant annet Dagbladet og Se&Hør, går inn i Amedias innloggingssystem AID.

Amedia har tatt det foreløpig siste stikket i kampen mot Schibsted om å være det universelle innloggingssystemet for norske medier.

Onsdag ble det kjent at Aller Media går inn i Amedias innloggingssystem AID.

Aller Media eier Dagbladet, Se&Hør, Allers, KK, sol.no og en rekke andre medier, hovedsaklig magasin. Konsernsjef i Amedia, som også eier Nettavisen, Are Stokstad, bekrefter nyheten til Dagens Næringsliv (krever abonnement).

– At to så store konsern går sammen, gir et tungt fotavtrykk mot både leser- og annonsemarkedet, sier konsernsjef Are Stokstad i Amedia, som eier lokalaviser som Bergensavisen og Romerikes Blad, og riksavisen Nettavisen.

AID benyttes nå av Amedias 66 aviser, som inkluderer blant andre Drammens Tidende, Bergensavisen, Tønsbergs Blad og TA.

Tjenesten konkurrerer mot SPID, som benyttes av Schibsted-avisene, som VG og Aftenposten, Polaris Media og Finn.

Vi gjør oppmerksom på at Amedia eier femti prosent av Nettavisen, og vil overta den resterende halvparten fra 1. januar 2018.

