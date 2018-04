Blipp og Olafsen tar over Senkveld

Senkveld får nye programledere etter 15 år med Thomas og Harald.

Stian Blipp og Helene Olafsen tar over som programledere for Senkveld, melder TV 2.

Programmet har de siste 15 årene vært ledet av Thomas Numme og Harald Rønneberg.

I fjor høst ble det kjent at duoen takker for seg for denne gang.

- Jeg må få berømme, fra bunnen av mitt hjerte, hvor ufattelig imponerende jobb Thomas og Harald har gjort. I 15 år har de gledet, underholdt og frydet det norske folk. Både Helene og jeg så på gutta da vi var bare tenåringer og det å få lov til å bringe videre denne tradisjonen nå er absolutt helt uvirkelig, sier Stian Blipp i en pressemelding.

Helen Olafsen, som ledet Idrettsgallaen sammen med Atle Pettersen i januar, og var reporter og ekspert for Discovery under OL i Pyeongchang, ser også fram til å ta fatt på oppgaven.

- Jeg gleder meg veldig til å jobbe med Senkveld! Jeg har vokst opp med Senkveld og brukt veldig mange fredagskvelder foran TVen. Jeg har stor respekt for den jobben Thomas og Harald har gjort, og det er med skrekkblandet fryd jeg går inn i dette. Men utfordringen trigger meg, og nå ser jeg fram til å vokse med rollen. Det er spennende og gøy hver gang jeg er sammen med Stian og vi har en veldig god kjemi. Vi har masse ideer allerede, og gleder oss til å videreføre Senkveld til høsten, samtidig som vi også vil sette vårt preg på programmet, forteller Olafsen.

