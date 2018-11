Bonnier Media legger ned i Norge - 58 ansatte mister jobben

- En trist dag for alle i Bonnier Media.

Svenske Bonnier Media legger ned sin virksomhet i Norge, skriver selskapet i en pressemelding.

Ifølge Kampanje rammes 58 ansatte av nedleggelsen, som skyldes et utfordrende mediemarked i Norge. Avviklingen skal etter planen være gjennomført ved årsskiftet.

I Norge utgir Bonnier Media magasinene Costume, Bo Bedre, Tara og BoligPluss. Selskapet har i tillegg åtte nettsteder, og det samarbeider med flere såkalte influencere.

Slitt i flere år

Medier24 skrev i mai i fjor at Bonnier i Norge hadde rundt 15 prosent av det norske ukepresse- og bladmarkedet.

- TRIST DAG: Det sier administrerende direktør i Bonnier Media AS, Trond Juliussen. Foto: Bonnier

Begrunnelsen for det dramatiske grepet oppgis å være at Bonnier over flere år har slitt med lønnsomheten i det norske markedet, primært på grunn av sviktende inntekter fra magasinene, ifølge Dagens Næringsliv.

– Dette er en veldig trist dag for alle i Bonnier Media. Vi har jobbet hardt og levert gode magasiner med høy kvalitet og tilhørende nettsteder gjennom krevende tider, sier administrerende direktør Trond Juliussen i Bonnier Media AS i en pressemelding.

Han er ifølge E24 selv rammet av nedleggelsen, og slutter når avviklingen av selskapet er ferdig.

Tre blader lever videre

Juliussen rammes selv av beslutningen og slutter når selskapet er avviklet.

– Det er nå ekstremt viktig for meg å støtte alle de ansatte som er rammet av denne beslutningen slik at det blir en ryddig prosess, sier han.

Ifølge Bonnier Media vil magasinene Costume, Tara og Bo Bedre leve videre, men med «en annen produksjonsmodell».

Dette skal skje ved at Bonnier-konsernet inngår avtaler med medarbeidere som til nå har hatt ansvaret for de ulike områdene.

– Disse vil som redaktører for magasinene sikre en god miks av lokalt norsk innhold i tillegg til felles innhold produsert for de ulike landene titlene utgis i, heter det i pressemeldingen.

– Understreker alvoret

Norsk Journalistlag (NJ) opplyser at de har vært til stede på et allmøte hos Bonnier torsdag, og at de jobber tett opp mot redaksjonsklubben.

– Vi vil ivareta hvert enkelt medlem på best mulig måte i denne vanskelige situasjonen, og vi vil bistå i den videre prosessen slik at våre medlemmers rettigheter ivaretas, sier NJ-leder Hege Iren Frantzen i en pressemelding.

Journalistlaget understreker at det er svært sjelden at medievirksomheter legges ned.

– Det understreker alvoret i situasjonen, skriver NJ.

Nylig ble det kjent at Bonniers konkurrent, Egmont Publishing, skal spare 23 millioner og kutte 29 årsverk. Kvinne- og livsstilsmagasinene i Egmont fjernet alle faste journalister for tre år siden, skriver DN.

Mest sett siste uken