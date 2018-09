Dette snur opp ned på din mediehverdag - igjen

Briller som vil projisere video og bilder rett på netthinnen din kan radikalt komme til å endre våre medievaner, spår framtidsforsker.

OSLO (Nettavisen): Spådom: 2018 markerer begynnelsen på slutten for de tradisjonelle smarttelefonene. Det som på engelsk kalles wearables, datamaskiner du kan kle på deg, kommer i stedet, sammen med usynlig brukergrensesnitt. Det kan være ørepropper med biometriske sensorer, høyttalere, ringer og armbånd som merker bevegelse eller briller som registrerer og viser informasjon.

FOR TI ÅR SIDEN: Husker du 2008? Alt dette er nå på plass i den smarttelefonen du går med i lomma. Men Framtidsforsker Amy Webb spår at smarttelefonen om ti år vil virke like datert på oss som dette bildet.

Framtidsrapporten

Smarttelefonens svanesang er en av spådommene framtidsforsker Amy Webb og hennes Future Today Institute presenterer i rapporten «2019 Trend Report for Journalism, Media & Technology» (Trykk på lenke for PDF). Den ble lagt fram på nettjournalistkonferansen ONA18 i Houston i Texas lørdag. På konferansen og i rapporten lister Webb opp en rekke trender som ventes å endre våre medievaner og stille nye krav til de som skal levere journalistikk og underholdning på ulike plattformer.

I fjorårets rapport vektla Webb trender som kunstig intelligens (AI) og maskinlæring.

VIDEO: Reklamefilm for Magic Leap, som vil projisere lys rett på netthinnen din for naturtro bilder.

Projisere bildet rett på netthinnen

Trendprognosene fra Future Today Institute forteller oss at vi i økende grad vil omgi oss med telefoner og datamaskiner vi styrer med stemme, bevegelser og berøring. Webb hevder dette vil innebære et skifte i hvordan vi oppfatter verden rundt oss, selv om hun ikke tror at tida for skjermer er over. Som eksempel på hva som kan bli et gjennombrudd nevner hun selskapet Magic Leap, som allerede har fått mye oppmerksomhet og som neste år lanserer sitt Magic Leap One headset som kan komme til å løfte «augmented reality» (AR) - utvidet virkelighet - rett inn i stua de eller kontoret ditt.

Et langt skritt fra Pokémon Go

AR-teknologien er allerede kjent for de som spiller Pokémon Go på mobilen og jakter på fantasifulle figurer som dukker opp der du bor eller hvor du måtte befinne deg. Magic Leap tar dette et langt skritt videre. Dette er en teknologi som projiserer lys direkte inn på netthinnen din og som får deg til å føle at du ser på noe virkelig. Når du har fått på deg hodesettet kan du for eksempel innrede stua de med virtuelle pc-skjermer og begynne å jobbe med innholdet der eller du kan invitere en tante fra Toten over på et virtuelt besøk i sofaen og snakke med henne som om hun sitter der. Du kan ha morgenmøter på kontoret der også avdelingskontorene i London og Bangkok er med og hvor alle sitter rundt det samme bordet (tilsynelatende) og lytter og ser på hverandre mens de siste resultatrapportene for hver avdeling - eller kanskje hver person - er synlige over hodene på den enkelte. For medieselskapene er det mange muligheter i AR- og generelt mixed reality-teknologien, mener Webb og forventer å se mange nye applikasjoner.

Amy Webb har spesialisert seg på framtidsforskning og gjestet lørdag journalistkonferansen ONA18 i Houston i Texas med nye spådommer.

Låne ut telefonen din?

Distribuert databehandling (Distributed computing) er en annen Webb vektlegger. Hun spår at dette vil føre til radikale endringer både når det gjelder distribusjon og inntektsstrømmer for nyheter og medieinnhold.

Distribuert databehandling handler om å gjøre ledig kapasitet på vanlige datamaskiner til en utnyttbar ressurs. Motstykket er datasentre som krever plass og store investeringer, mens distribuert databehandling kan foregå ved at du og jeg stiller noe av vår prosessorkraft på mobil eller hjemme-PC til rådighet på stille tider av døgnet.

Fra kryptovaluta til journalistikk?

På ONA-konferansen ble Orlando Watson fra startup-firmaet Honeycomb hentet opp på scenen. Webb fikk ham til å fortelle om deres satsing, som ennå er i startgropa og ikke er lansert. Forretningsmodellen er å skape inntektsstrømmer ved å låne datakapasitet på vanlige folks mobiltelefoner. Det skjer ved å utvinne kryptovalutaen Monero. Inntektene skal i sin tur pløyes tilbake til lokal kvalitetsjournalistikk. I en tid der nettopp lokale medier sliter med å finansiere journalistikken på grunn av sviktende annonseinntekter, mener Honeycomb at kryptovalutateknologien kan brukes til gode formål som dette. Watson lover sine kunder at Honeycomb ikke skal samle data om dem, kun låne datakapasitet på nattestid. Til gjengjeld skal kunden få lokale nyheter servert på telefonen, uten å måtte tenke på betaling. «You get it and you forget it», sa Watson om hvordan han ser for seg at selve installasjonen skal foregå.

(Nettavisen-journalist Trond Lepperød er vanlig medlem av Online News Association International. Denne artikkelen er skrevet på bakgrunn av årets trendrapport og web-video med Amy Webbs foredrag på ONA18-konferansen).

