Flere tilfeller av sextrakassering avdekket i NRK

De siste dagene har også NRK fått tips om flere tilfeller av trakassering i kanalen. Ifølge kringkastingssjefen skal hendelsene «ligge en del år tilbake i tid».

Etter at Aleksander Schau i helgen skrev flere Twitter-meldinger om tilfeller av overgrep som har skjedd i norsk mediebransje, har det kommet fram at det i TV 2 dreier seg om fem slike tilfeller, og at flere av disse har ført til avskjedigelser eller advarsler.

Oppfordrer ansatte til å dele



Nå opplyser kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen at heller ikke NRK har gått fri.

– Vi har de siste dagene fått kjennskap til et par saker som ligger en del år tilbake i tid. Jeg kan ikke gå nærmere inn på sakene per nå, men jeg kan bekrefte at vi i etterkant av Schaus avsløringer har gått ut med en oppfordring til våre ansatte om å dele sine historier, sier han til nrk.no.

Eriksen sier at mye har endret seg i positiv retning i mediebransjen etter at han kom inn i bransjen for 25 år siden.

VEGARD JANSEN HAGEN ble varslet om seksuell trakassering, men tok ikke saken videre.

– Mediebransjen var en mye mer mannstung bransje på den tiden, men her har det skjedd store endringer. I NRK har vi omtrent like mange kvinnelige som mannlige ledere, og det er klart at det påvirker kulturen på arbeidsplassen, mener kringkastingssjefen.

- Uholdbart og mitt ansvar



Tirsdag avslører Dagens Næringsliv at en av de ansatte i TV 2 som ble anklagd for seksuell trakassering, fikk fortsette i jobben sin i over ett år etter sjefene ble varlset.

En av de som ble varslet var daværende fotballsjef Vegard Jansen Hagen, som nå er sportsredaktør i TV 2. Han ber om unnskyldning for at han ikke tok saken videre.

Karianne Solbrække, nyhetsredaktør i TV 2, understreker at det skal være et trygt arbeidsmiljø i TV 2.

- I de fleste sakene har TV 2 reagert raskt og resolutt. I én av dem tok det imidlertid altfor lang tid. Det skjedde på min vakt. Det tok halvannet år fra den første episoden fant sted til vedkommende var kastet ut. Det er uholdbart og det er mitt ansvar, sier Hagen til DN.

- Lei av små, ynkelige menn

TV 2s nyhetsredaktør, Karianne Solbrække, skriver i en kronikk at sextrakassering ikke skal skje under hennes ledelse.

«Jeg er lei av små, ynkelige menn – og kvinner for den saks skyld – som er store i egne øyne og misbruker makten sin. Vi skal ikke ha sånne folk i TV 2, og trakassering skal ikke skje under min ledelse. Det er nulltoleranse,» skriver Solbrække.

