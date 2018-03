Hjernekirurg Per Kristian Eide tapte millionsøksmål

Kirurgen ville ha mediehus og redaktører dømt for ærekrenkelser.

Hjernekirurgen krevde erstatning på en halv million kroner fra mediehuset Amedia og Avisenes Nyhetsbyrå.

I tillegg ville Eide ha en samlet erstatning på 400.000 kroner fra redaktørene Kjell Werner og Hallgeir Westrum. Kirurgen krevde også å få dekket saksomkostningene med over 100.000 kroner.

Eide følte seg utsatt for ærekrenkelser i forbindelse med den såkalte hjernekirurgsaken.

Bakgrunn: Hjernekirurg Per Kristian Eide saksøker Amedia og redaktører

Nå er det klart at Oslo tingrett avviser saken mot Amedia. I tillegg frifinnes nyhetsbyrået og de to redaktørene.

– Saksøkerens pretensjoner om Amedias tilknytning til kravet har imidlertid endret seg etter saksanlegget, slik at søksmålsinteressen nå uansett er falt bort. Søksmålsvilkårene må foreligge på alle trinn av saken. Saken mot Amedia må derfor avvises, heter det i dommen.

Saken mot nyhetsbyrået og de to redaktørene er foreldet, fortsetter dommen.

– Vi mener det er et riktig resultat som vi er fornøyd med, sier advokat Kyrre Eggen til Nettavisen. Han representerer mediehuset, nyhetsbyrået og de to redaktørene.

Anker dommen



Per Kristian Eide må også erstatte saksomkostningene til de fire partene med 88.000 kroner.

Hans advokat er enig i at saken mot Amedia skal avvises.

– Det er riktig avgjort, fordi det etter hvert er blitt klart at utgiverrettighetene ikke ligger i konsernet, men i et datterselskap, skriver advokat Per Danielsen i en e-post til Nettavisen.

At resten av saken mot nyhetsbyrået og de to redaktørene foreldet, er advokaten langt fra enig i:

– Hele saken gjelder foreldelse, og dommen preges av mangel på kunnskap om de regler som gjelder for foreldelse av ærekrenkelser. Når ærekrenkelser spres på nytt, oppstår ny frist. Det forstår ikke tingretten. Så enkel er egentlig feilen, fortsetter Danielsen.

– Amedia-saken er den minst viktige av Eides saker, men rett skal likevel være rett. Derfor vil dommen bli påanket. Dommen er preget av partiskhet i vurderingene, men også særlig preget av uforsvarlig saksbehandling og et hastverk jeg aldri har opplevd maken til noen gang, etter å ha prosedert for domstolene hver tredje uke i gjennomsnitt i 30 år, skriver Danielsen

Advokat Eggen ønsker ikke å kommentere at saken ankes.

TV 2 ble dømt



Saken mot Amedia, Avisenes Nyhetsbyrå og de to redaktørene, var den første stevningen etter at TV 2 og flere ansatte i kanalen ble dømt til å betale oppreisning på til sammen 4,4 millioner kroner.

TV 2 har anket dommen til Borgarting lagmannsrett, og det var kanalen som først omtalte forskningsprosjektet Eide ledet ved Oslo universitetssykehus.

Kanalen publiserte en rekke saker om pasientskader i forbindelse med et forskningsprosjekt han ledet. Reporterne jobbet med saken i opp mot et halvt år, men tok først kontakt med kirurgen dagen før TV-innslaget ble sendt.

Kirurgens advokat, Per Danielsen, har tidligere uttalt at «Eide er blitt utsatt for antakelig norgeshistoriens mest alvorlige overgrep fra massemediene, med teppebombing med personangrep over uker, måneder og år fra TV 2 sin side».

Innslaget, som omhandlet pasientkomplikasjoner, ble først sendt på TV 2 høsten 2012. I alt sendte kanalen 32 TV-innslag. I tillegg ble det publisert 17 nettsaker.

Advokat Danielsen mente også at andre medier opptrådte «veldig lite selvstendig og kritisk, men fulgte etter TV 2 som en lemenflokk som følger førstemann utfor et stup. De andre medienes oppslag var ikke like ille som TV 2 sine».

Bergens Tidende, Aftenposten og NTB er også saksøkt for å ha omtalt saken.



Mediehuset Nettavisen er eid av Amedia.

