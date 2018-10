Kjell Inge Røkke avviser Se og Hørs seilbåt-oppslag

Se og Hør skriver at Kjell Inge Røkke har kjøpt verdens største seilbåt. Det er bare ett problem ...

I ukebladets siste utgivelse vies hele seks sider til Røkkes angivelige båtkjøp, men dagen etter blir det store oppslaget tilbakevist av hovedpersonen selv.

- Røkke er ikke eier av denne båten, sier Røkkes pressetalsmann Rolf Nereng til seher.no.

Superluksuriøs seilbåt

SAMMEN MED RØKKE: Rolf Nereng (t.h) er Røkkes personlige pressetalsmann.

Seilbåten «Aquijo» regnes som verdens største seilbåt, og er bygget av de to nederlandske skipsverftene Vitters og Oceanco.

Den superluksuriøse båten har to 91 meter høye master og er 86 meter lang, ifølge Vitters sin hjemmeside. Spiseavdelingen og en eksklusiv salong finnes på hoveddekket.

Egen bar, bibliotek og kontor finnes også. Og hvis det blir nødvendig, kan kontoret forvandles til et sykehus.

På nedre dekk finnes det en «Beach Club», hvor gjestene blant annet kan kose seg med musikk, boblebad og sauna.

Prislappen skal være et sted mellom 700 og 900 millioner kroner, og hvis eieren ikke disponerer båten selv, kan den leies ut for svimlende 5 millioner kroner i uken.

AVVISER OPPSLAG: Se og Hør vier seks sider til «Røkkes seilbåt» - som skal være verdens største. Problemet er bare at det ikke er Røkkes seilbåt.

- Står oppført som eier

Se og Hør sier i en uttalelse at de valgte å publisere saken, basert på sine kilder, og at Nereng fikk vite om innholdet før reportasjen gikk i trykken.

- Kjell Inge Røkke står oppført som eier av verdens største seilbåt, både i Superyachtfan og Wikipedia. Pressetalsmann Rolf Nereng ble konfrontert med opplysningene på fredag i forrige uke, men sa at Røkke på dette tidspunktet ikke var tilgjengelig for kommentar.

- På mandag, etter at bladet var gått i trykken, fikk redaksjonen beskjed om at Røkke ikke var eier av båten. Se og Hør har derfor fulgt opp saken på vår nettside, seoghør.no, der vi skriver at Røkke nekter eierskapet til båten, sier ansvarlig redaktør Ulf Andre Andersen i Se og Hør til Nettavisen.

Kjell Inge Røkke regnes som en av Norges rikeste menn, og skal ha en samlet formue på drøye 40 millioner kroner. Finansmannen har lenge hatt en interesse for båter også, og har tidligere kjøpt og solgt rådyre superyachter.

