Lindmo slår NRK-Skavlan: - Veldig sterkt av Lindmo

Lindmo har bedre seertall og høyere markedsandel enn Skavlan da han var på NRK. TV-sjefen i NRK mener Anne Lindmo treffer en nerve hos det norske folk.

TV-krigen på fredager er ikke lenger like spennende som den var for noen uker siden: Med nærmere 550.000 flere seere forrige fredag, kan man trygt si at Lindmo danker ut Skavlan.

Mange TV-eksperter har forklart Lindmo-seieren med høy lojalitet blant NRK-seere og at mange blir igjen på NRK etter «Nytt på nytt» er ferdig. Nå viser imidlertid tall fra analytiker Håkon Lund Sørensen at Lindmo også slår NRK-Skavlan.

Lindmo har nemlig flere seere og høyere markedsandel enn det Skavlan hadde da han var på NRK.

- På samme tid i fjor høst hadde Skavlan en snittrating på 714.000 og en markedsandel på 46. Så langt i høst har Lindmo en snittrating på 730.000 og en markedsandel på 51. Det er veldig sterkt av Lindmo, sier analytiker Håkon Lund Sørensen i NRK.

- Vi snakker om rett over 16.000 seere mer på Lindmo i snitt, det høres ikke så mye ut?

- Nei, men det er her markedsandelen kommer inn. Den sier noe om hvor mange seere det er å ta av, og det er færre seere denne høsten enn i fjor høst. Stadig færre ser lineær TV, så det at Lindmo likevel klarer å vokse i seertall, er en prestasjon i seg selv.

- Lindmo treffer en nerve



Sørensen er uenig i tidligere argumenter om at NRK får «gratis-seere» bare fordi de er NRK.

- Det finnes ikke noe grunnfjell av seere som sluker det vi sender rått. Folk har så mange andre alternativ i dag, og de eldre seerne har også begynt å bruke strømmetjenester. Jeg har all respekt for at enkelte seere kanskje blir værende på NRK etter «Nytt på nytt», men det er ingen automatikk i det, spesielt ikke når TV 2 har det tilbudet de har, sier Sørensen.

TV-sjef i NRK, Arne Helsingen, er enig med Sørensen.

- TV-seerne velger program etter tittel, og publikum er selektive. Lindmo hadde ikke hatt så mange seere hvis ikke folk likte programmet, da hadde de valgt noe annet. Anne Lindmo treffer nok en nerve hos det norske folk, og jeg er veldig stolt over arbeidet hun og redaksjonen gjør. Det er deres fortjeneste at vi har så gode tall på sendingene som vi har, sier Helsingen.

- Tror du det handler om at seerne foretrekker Anne Lindmo som programleder fremfor Fredrik Skavlan?

- Det må du nesten spørre TV-seerne om. Det vi vet er at de aller fleste har valgt Lindmo i høst, men akkurat hvordan seerne rangerer programlederne, må du nesten spørre dem om.

- Ser ut som seerne foretrekker Lindmo



TV-sjef Marianne Massaiu i mediebyrået Mediacom er enig med Sørensen og Helsingen i at kanal-lojaliteten blant TV-seerne er synkende, og at det er innholdet som først og fremst bestemmer hvilke valg vi tar foran TV-skjermen.

Når det er sagt, tror Massaiu at mange av de eldre seerne, som tidligere fulgte med på Skavlan, har blitt værende igjen på NRK.

- Skavlan har mistet store andeler blant seere over 60 år, her ser over 70 prosent på Lindmo. Det var et smart trekk av NRK å flytte Lindmo fra lørdag til fredag. Hun ser ut til å ha tatt med seg sinegamle lojale seere, i tillegg til at hun har fått flere nye, sier Massaiu.

- Når vi nå vet at Lindmo i tillegg har flere seere enn Skavlan hadde på NRK, er det da grunn til å anta at TV-seerne foretrekker Anne Lindmo som programleder fremfor Fredrik Skavlan?

- Jeg kan bare uttale meg med bakgrunn i seertallene, og da kan det se sånn ut.

TV 2: - Vi eksperimenterer



Trygve Rønningen, kanaldirektør i TV 2, sier til Nettavisen at de har en langsiktig plan med Skavlan og minner om at programmet bare har vært på lufte i en drøy måned på TV 2, mens de til sammenligning brukte 20 år på å bygge en solid følgerskare på NRK.

- Vurderer TV 2 å ta Skavlan av skjermen eller gjøre endringer i tidspunkt for sending?

- Vi har hele tiden kommunisert at vi eksperimenterer med Skavlan-universet, spesielt digitalt. Her prøver og feiler vi, og gjør løpende justeringer, sier Rønningen.

På spørsmål om hvorfor han tror Lindmo vinner TV-krigen hver fredag, svarer Rønningen med å vise til tall som kun inkluderer seere under 50 år:

- Seertallene for disse programmene forteller at det en liten forskjell (snaut 50.000 seere) mellom Lindmo og Skavlan i aldersgruppen under 50 år. 400.00 av Lindmos seere er over 60 år. Det er når du analyserer disse tallene du finner forskjellen på programmene. Skavlan på TV 2 har en flott profil kommersielt, og kler godt resten av vår helgemeny, sier Rønningen.

- Når vi nå vet at Lindmo i tillegg har flere seere enn Skavlan hadde på NRK, er det da grunn til å anta at TV-seerne foretrekker Anne Lindmo som programleder fremfor Fredrik Skavlan?

- Det er en påstand man ikke finner belegg for i tallene, siden vi snakker om ulike sesonger, med ulikt konkurransebilde for begge, avslutter Rønningen.

