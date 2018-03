Medieprofil tok sitt liv etter #metoo

Svenske medier kritiseres etter at tidligere toppsjef for Stadsteatern, Benny Fredriksson (58), tok sitt eget liv.

Tidligere direktør Benny Fredriksson var blant de som måtte gå etter sterk kritikk i forbindelse med #metoo-kampanjen i Sverige.

Nå har han tatt sitt eget liv.

- Etter å ha viet sitt liv til å utvikle Kulturhuset Stadsteatern i 16 år, forlot Benny Fredriksson plutselig sitt livsarbeid som følge av et hemningsløst mediekjør. Det var både veldig trist og urettferdig. Hos ham skapte det et sår som ikke kunne helbredes. Det er en stor tragedie, skriver dagens administrerende direktør Sture Carlsson i Kulturhuset Stadsteatern på kulturhusets hjemmeside.

Der skriver kulturhuset også at Fredriksson tok sitt eget liv, tre måneder etter at han ble tvunget til å gå av etter mediestormen.

Fredriksson gikk av 7. desember og ledelsen i Stockholm kommune innledet en undersøkelse av påstandene som hadde kommet mot Fredriksson.

- Ingen har rettet anklager om seksuell trakassering mot noen i ledelsen, sier Malin Marcusson ved Stockholm rådhus til DN/ Expressen. Offentliggjøringen av hele rapporten er utsatt som følge av dødsfallet.

Svenske Aftonbladet sto i fremste rekke i kritikken av Fredriksson. Han ble beskrevet som «en uberegnelig diktator som har presset fram en abort, sextrakkasert personal og latt mannlige skuespillere begå overgrep uten å få represalier». En tidligere anonym ansatt ble sitert på at «alle som jobber på Stadsteatern er redd for ham».

Etter at Fredriksson tok selvmord, erkjenner Aftonbladet at det er på tide med en selvransakelse.

- Vi sto med alt for mange vitneutsagn for ikke å skrive om arbeidsmiljøet på Stadsteatern. Vi søkte etter de som hadde andre oppfatninger, vi visste at de fantes, men de ville eller våget ikke stille opp i de hysteriske Metoo-tidene som ikke tillot noen nyansering, skriver kultursjef Åsa Lindersborg i Aftonbladet etter dødsfallet.

På Twitter får hun nå sterk kritikk for avisens journalistikk.

Blogger, samfunnsdebatant og tidligere journalist Elisabet Höglund (73) skriver at kampanjen var «noe av det mest groteske jeg har opplevd i alle mine år som journalist». Hun kaller journalistikken «slem og hensynsløs»

- Journalisters lengsel etter å se blodet flyte, viser den svenske journalistikkens verste sider. Nå fikk journalistene det som de ville. Deres offer begikk selvmord. Kunne det vært bedre? Eller skal jeg kanskje si - verre? skriver hun.

What upsets me is how Swedish media bitches about how "nobody stood up for Benny Fredriksson during the #metoo shitstorm". Well, fuck you, many of us did, but we were silenced, censored, attacked and badmouthed for doing so. It was YOUR lynch mob and it is all YOUR fault, dammit!