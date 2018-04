Nettavisen søker kvelds- og helgevakt til innovasjon

Har du fritid du vil fylle med lønnet arbeid så har vi en stilling du kan søke på.

Det er ingen myte at innovasjon aldri stopper, og siden vi har funnet ut at døgnet har mange flere timer enn de vi normalt er på jobb trenger vi litt hjelp på kvelder og helg.

Jobben vil bestå i å følge opp våre prosjekter utenfor normal arbeidstid. For øyeblikket vil det dreie seg om å styre våre sosiale kanaler (først og fremst Facebook foreløpig), oppdatere forsiden med saker fra avdelingen vår og skrive enkle saker om lykkespill, legge ut Lyd-produksjoner samt jobbe med NA+-promotering og video. Det vil garantert dukke opp mer i løpet av året, og det er også ting vi jobber med som vi foreløpig ikke har lyst til å skrive offentlig.

Podcasten Serieguiden er en av de tingene vi driver med. Her med programlederne, som begge jobber i innovasjonsavdelingen.

Hvis du har lyst på noe ekstra å gjøre utenfor studier, eller har studert og ønsker en jobb som er utenfor den normale 8 til 16-tiden så passer dette for deg. Det er en fordel om du klarer å uttrykke deg godt skriftlig, vi er tross alt en avis som liker tekst. Om du også har et visuelt øye, er over middels glad i podcast og skjønner deg på både markedsføring og innovasjon så lurer vi egentlig på hvorfor du ikke allerede jobber hos oss?

Jobben er egentlig to jobber, siden vi tenker at det kan være litt heftig for en person å jobbe fem kvelder og to helgedager hver eneste uke i et helt år. Om det blir slik at en person får ansvar for helger, en annen for ukedager eller at vi finner en helt annen måte å gjøre det på stiller vi foreløpig litt åpent. Vi søker altså etter to mennesker som kan løse dette for oss (foreløpig er ikke kunstig intelligens og maskinlæring gode nok til at vi får robotene våre til å gjøre annet enn å støvsuge).

Vi er en ganske liten, men fleksibel avdeling. Stort sett vokser vi med prosjekter, og skiller så prosjektene ut fra oss. Noen av oss jobber andre steder enn i Oslo også, og denne jobben kan du løse ved å sitte hjemme om du vil (eller komme til våre lokaler i Grensen 17 i Oslo) hvis du vil.

Synes du dette virker som noe som passer for deg, og du har lyst til å dytte foten ned i den store dammen som er media, digital innovasjon og forretningsutvikling så sender du en kort søknad med kort cv på e-post til paal.nisja@nettavisen.no. Frist for søknader er 8.mai, men vi leser søknadene fortløpende.

Mest sett siste uken